publié le 21/12/2020 à 10:00

Pour vous accompagner dans cette fin d'année 2020 et vous rappeler les bons moments qu'il a été possible de passer à travers l'épidémie de coronavirus et des confinements, regardons du côté des séries. Et plus particulièrement des héros et des héroïnes qui ont participé à leurs succès.

Pour ouvrir "le bal", démarrons avec Emily Cooper, la protagoniste de la série Netfix Emily in Paris. Sorti en octobre dernier, le show de Darren Star (Sex and the City, Melrose Place) est rapidement devenu LA série à succès de l'automne. D'une part pour sa ribambelle de clichés sur les Parisiens et les Parisiennes, mais aussi sur les Américains et les Américaines, et d'autre part pour son intrigue mêlant triangle amoureux, tenues à la pointe de la mode, vin rouge, croissants et personnages secondaires convaincants.

Emily Cooper est une Américaine incarnée par Lily Collins. Dans les 10 épisodes de cette première saison, nous suivons son arrivée à Paris au bureau de Savoir, une agence de marketing spécialisé dans le luxe. Dans les rues de la capitale, sur laquelle le réalisateur a installé un filtre, Emily essaye de gagner la confiance et le respect de ses collègues, tout en découvrant "l'amour à la française".

> Emily in Paris | Bande-annonce officielle VOSTFR | Netflix France

Une héroïne délicieusement insupportable

Emily Cooper enchaîne les bourdes et les clichés, mais toujours en étant soigneusement habillée. Elle doit apprendre à vivre avec les codes de la société française, la vie en entreprises et les ego des personnes qui l'entourent.

Ambitieuse, elle envoie valser dès le premier épisode sa vie à Chicago et son fiancé pour un poste qui la propulsera au sommet de sa carrière. Emily est douée en marketing, elle sait comment parler aux marques, les embellir et faire grossir leur nombre d'abonnés, contrairement à ce que lui reproche l'implacable Sylvie Grateau (Philippine Leroy-Beaulieu). Repérée sur les réseaux sociaux par Carla Bruni et Brigitte Macron, notre héroïne devient ensuite une influenceuse, comme celles que vous pouvez suivre sur Instagram, qui vous insupportent ou vous inspirent, selon votre moral et votre portefeuille.



Lily Collins et son béret déjà célèbre dans "Emily in Paris" Crédit : Netflix

Vous le savez, pour déguster Emily in Paris, il faut avoir du second degré et éviter de lever les yeux au ciel toutes les minutes tant les clichés sur le mode de vie des Français et des Parisiens défilent. Pour autant Emily Cooper parvient à gagner la sympathie du public. Elle n'est pas nunuche, ni influencée par un homme pour prendre certaines de ses décisions. Emily sait ce qu'elle vaut et n'hésite pas à envoyer sur les roses son fiancé et plus tard un de ses amants "très snob".

Enfin, Emily se retrouve dans un triangle amoureux, l'un des points d'intrigues vieux comme le monde, mais qui se regarde toujours avec plaisir en 2020. Il faudra donc attendre quelque temps avant de découvrir comment notre héroïne se débrouillera entre Gabriel (Lucas Bravo), son voisin-cuistot-mannequin et Mathieu Cadault (Charles Martins) neveu du célèbre créateur Pierre Cadault (Jean-Christophe Bouvet).