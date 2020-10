Roland-Garros : Rafael Nadal étrille Novak Djokovic et s'offre un 13e titre à Paris

publié le 11/10/2020 à 17:51

Le score est sans appel. Alors qu'on s'attendait à un match d'anthologie entre deux grands champions, Rafael Nadal n'a fait qu'une bouchée de Novak Djokovic ce dimanche 11 octobre lors de la finale de Roland-Garros. L'Espagnol a remporté son 13e Grand Chelem parisien en battant son rival, actuellement numéro 1 mondial, sur le score de 6-0, 6-2, 7-5.

On a cru à une réaction du Serbe dans le 3e set, lorsque celui a réussi à prendre pour la première fois le service de son adversaire. Mais Nadal était définitivement trop fort et a profité d'une double-faute de Djokovic pour passer devant 6-5 et servir ensuite pour le gain de la rencontre.



Ce treizième sacre historique à Roland-Garros permet à Rafael Nadal d'égaler le record de vingt trophées en Grand Chelem établi par Roger Federer. Novak Djokovic en reste lui à 17 tournois majeurs et encaisse sa première défaite de l'année à la régulière, la deuxième après sa disqualification choc à l'US Open. Il ne devient donc pas le premier joueur de l'ère Open (depuis 1968) à compter au moins deux fois chacun des quatre titres du Grand Chelem à son palmarès.