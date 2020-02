"The Walking Dead", saison 10, partie 2 : qu'attendre des nouveaux épisodes ?

publié le 22/02/2020 à 11:50

La coupure hivernale de The Walking Dead touche bientôt à sa fin. Dès le 24 février 2020 sur OCS, la saison 10 arrive avec de nouveaux épisodes. Il en reste encore 7 avant que cette saison ne s'achève. Qu'est-ce qui attend donc les fans ? Attention, la suite contient des spoilers.

Ce n'est plus un secret, mais cette suite de saison 10 sera marquée par le départ de Michonne (Danai Gurira), après 7 ans à tuer des zombies, sauver les siens et devenir l'une des guerrières les plus fortes de ce monde post-apocalyptique. La guerre contre les Chuchoteurs va passer à la vitesse supérieure, puisque les bandes-annonces nous ont montré Aaron et son armée, prêts à trancher les têtes de la horde d'Alpha et des Chuchoteurs.

Mais, le camp de l'Ennemi sera aussi bouleversé dans ses rangs. Gamma va en effet passer du côté d'Alexandria en devenant agente double. Une décision qu'elle prend en découvrant qu'Alpha n'a pas tué Lydia et donc menti à tous les Chuchoteurs depuis des mois. Negan va devoir mieux placer ses pions pour continuer de gagner la confiance d'Alpha, alors que Beta veille sur sa cheffe.

> The Walking Dead - Saison 10 partie 2 | OCS

Les adieux à Michonne

Sortez les mouchoirs. Comme le révèle le média américain Comic Book, Michonne quittera The Walking Dead dans l'épisode 12 de la saison 10. Intitulé What We Become (Ce que l'on devient), il sera diffusé en France sur OCS le 16 mars 2020. Selon les premières lignes du script de cet épisode, "Michonne ramène Virgil sur son île pour retrouver sa famille ; en échange il offre des armes". Jusqu'ici, il n'y a pas d'indices concrets sur la manière dont Michonne quittera la série, mais cela confirme une théorie très populaire chez les fans. En arrivant sur l'île, la guerrière devrait évoquer Rick. Virgil va alors comprendre qu'il a déjà croisé le shérif sur l'île de Bloodsworth il y a un moment. Michonne devrait alors décider de partir à la recherche de son époux, laissant Judith et R.J à Alexandria sous la protection de Daryl.

Un début d'épisode 9 (trop) sombre

1min15 dans une obscurité quasi-totale pour le début de Squeeze, où Carol, Daryl, Connie, Magna, Aaron, Jerry et Kelly tentent de sortir du piège d'Alpha, cernés par des zombies. Ils sont très rapidement éclairés par les faisceaux des lampes-torches de nos héros et héroïnes dans ce début de Squeeze. Si on ne voit pas leurs visages, on devine qu'ils et elles se rendent compte qu'ils sont condamnés. Heureusement, une torche enflammée, montrant probablement la sortie de secours de la grotte, se trouve face à eux. C'est Alpha qui la tient. S'ensuit un nouveau face à face intense entre la cheffe des Chuchoteurs et Carol. C'est à cause d'elle si tout le monde se retrouve piégé. Elle a en effet suivi sans réfléchir Alpha dans l'épisode précédent, sans prendre conscience des risques encourus, obnubilée par sa soif de vengeance.

> The Walking Dead 10x9 "Squeeze" : Opening Minutes

Une nouvelle communauté ?

Ici, on aperçoit Eugene, Yumiko et Ezekiel à cheval en route vers une destination inconnue. Mais on remarque au bout du pont où ils se trouvent, une construction en tôle qui pourrait représenter les barrières d'une nouvelle communauté. Peut-être du Commonwealth, ce groupe ultra-équipé et moderne dont les fans attendent l'apparition depuis la saison 8. À priori, la mystérieuse femme avec qui Eugene parle à la radio dans la saison 10, serait Stéphanie, une membre du Commonwealth, découverte dans les comics. Eugene pourrait décider d'aller à sa rencontre, ce qui expliquerait son voyage vu dans le teaser.

Yumiko, Eugene et Ezekiel en route Crédit : capture d'écran YouTube

Gamma devient une agent double

D'abord "engagée" par sa cheffe pour manipuler Aaron et obtenir des informations sur le mode de vie des communautés, Gamma va décider de changer de camp. Tout cela après avoir découvert que Lydia est en vie et qu'Alpha a donc menti aux Chuchoteurs. Cependant, Gamma veut bien aider nos héros et héroïnes sous une condition : elle veut voir son neveu Adam, adopté par un couple de la Colline. Dans le teaser de l'épisode 9, la tension est palpable puisque ni Gabriel, ni Rosita n'ont envie de faire confiance à la Chuchoteuse. Mais, le temps presse, car Daryl, Michonne et leurs compagnons sont en danger dans la caverne, encerclés par des zombies.

Negan sème la zizanie chez les Chuchoteurs

Si Alpha sait qu'un espion se cache dans ses rangs, c'est Negan qui va lui révéler qu'il s'agit de Gamma. Impossible, pour le moment, de découvrir si Negan a réellement changé de camp pour devenir un Chuchoteur ou si cette confidence sert son plan : gagner la confiance d'Alpha coûte que coûte pour mieux l'éliminer ensuite. Dans une autre image, Negan est à côté de Gamma-Mary, qui a enlevé son masque. Peut-être que les deux protagonistes sont parvenus à un accord pour détruire Alpha.

Alpha prête à dégainer son couteau Crédit : capture d'écran YouTube

Dans la scène ci-dessus, Negan ferme les yeux alors qu'Alpha s'approche de lui, la main sur son couteau. Va-t-elle l'attaquer ou veut-elle seulement lui faire peur ? Et Negan sent-il sa présence ? Va-t-il donc se défendre et tuer la cheffe des Chuchoteurs comme dans les comics ? Mystère, mais du sang est à prévoir.



La guerre est déclarée

Dans les nombreux teasers, on a pu voir Aaron et son armée prêts à attaquer. Ils ont des lances et des boucliers pointus et font face à la horde d'Alpha dans une mise en scène qui rappellera aux fans de Game of Thrones, la bataille de Winterfell contre l'armée du Roi de la Nuit (épisode 3, saison 8). Dans une autre séquence, Judith offre à Daryl un blouson avec une aile bleu clair. Un nouveau symbole pour le motard, qui avait auparavant deux ailes grises.

La nouvelle aile de Daryl Crédit : capture d'écran YouTube

On le voit partir au combat avec un fléau d'armes, prêt pour faire le plus de dégâts possible. "Nous nous battrons pour nous venger, pour notre future", explique-t-il d'ailleurs à Carol qui sanglote : "Je n'ai jamais voulu que tout cela arrive". Nul doute que quelque chose de grave s'est passé dans la caverne, par la "faute" de Carol, qui rappelons-le, court après Alpha et tombe directement dans son piège.

La chute d'Alpha ?

Cette image devrait en étonner plus d'un et plus d'une. La toute-puissante Alpha est ensanglantée après avoir été probablement passée à tabac : son nez saigne, tout comme son arcade gauche et sa nuque. Elle a dû recevoir plusieurs coups pour être dans cet état. Un acte de violence pure. Reste à savoir si elle a été attaquée, comme dans les comics, par Negan, ou si Carol, Daryl, voire Gamma ont réussi à surprendre la cheffe des Chuchoteurs pour la détruire.