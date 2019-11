Judith et Michonne dans la saison 10 de "The Walking Dead"

publié le 25/11/2019 à 13:45

"Le lundi, c'est zombies !" Après 8 semaines de diffusion, la saison 10 de The Walking Dead s'arrête pour la coupure hivernale. The World Before ("Le Monde avant") est un épisode inégal, avec quelques longueurs, et qui devrait laisser les fans sur leurs faims. Attention, la suite contient des spoilers.

Ce mid-season finale se déroule dans 3 lieux : Alexandria, Oceanside et la lisière de la forêt où un petit groupe part à la recherche de la horde d'Alpha. C'est Gamma qui a donné l'information à Aaron, en échange de pouvoir rencontrer et voir son neveu, adopté par un couple de la Colline.

À Alexandria, Dante est démasqué grâce à Rosita. L'héroïne fait preuve d'un courage et d'une force auxquelles elle nous avait habitués en blessant Dante et en tuant d'un coup de couteau Siddiq, transformé en zombie, on ne sait comment puisqu'il est mort étranglé. Sur la route menant à Oceanside, Michonne et sa troupe font un crochet par une bibliothèque où un mystérieux bon samaritain sauve Luke d'une mort certaine. Dans les bois, Daryl et Carol avec leurs coéquipiers partent à la recherche de la horde d'Alpha, après les informations données par Gamma-Mary.

La fureur de Gabriel

Gabriel plante plusieurs coups de couteaux à Dante Crédit : capture d'écran OCS

Que faire de Dante ? Telle est la question qui ronge Gabriel, après l’assassinat de Siddiq. Le Chuchoteur essaye de retourner le cerveau des membres du Conseil en leur expliquant combien ils sont faibles derrière leurs remparts et qu'ils se bercent d'illusion.

Enfermé là où a été gardé Negan pendant des années, Dante attend son procès public, car "c'est ce qui est juste". Il révèle par la même occasion le plan d'Alpha : il devait renforcer la paranoïa d'Alexandria envers les Chuchoteurs et les pousser à prendre les mauvaises décisions. C'est lui a saboté le système d'eau de la ville, tué Cheryl avec un oreiller et tagué "Silence The Whisperers" dans les rues.

Après une dispute avec Rosita, choquée par la mort de Siddiq et l'attaque de Dante, Gabriel se rend dans la cellule. Dante lui sert son speech de Chuchoteur et contre toute-attente, Gabriel le poignarde à plusieurs reprises. Un déchaînement de violence qu'on n'a jamais vu chez l'homme de foi, qui pousse un cri de rage sur le corps ensanglanté du traître. Rosita le voit sortir de la cellule, les mains couvertes de sang, mais ne prononce aucune parole lorsqu'ils regardent le corps brûlé.

Le départ de Michonne

Michonne quitte Oceanside pour la base navale de Bloodsworth Crédit : Gene Page/AM8

Michonne nous ferait-elle une Maggie ? À savoir un départ pour une destination inconnue, sans plus de détails ? C'est bien ce qu'on peut imaginer lorsque la survivante, décide d'abandonner ses enfants pour suivre un parfait inconnu dans un voyage de deux jours en mer. Michonne part pour l'île Bloodsworth, dans le détroit de Tanger, où se trouve la famille de Virgil. Il a été obligé de venir sur la terre pour récupérer des provisions. Mais son escapade coûte cher à Oceanside puisqu'il crée une brèche dans le campement et permet aux zombies d'attaquer et de détruire une partie de la communauté.



Pour payer ses dettes, il devra fournir des armes à Michonne et par extension aux Communautés. Des munitions qui seront décisives dans la guerre contre Alpha. "Cela pourrait mettre fin à la guerre (...) Ce n'est pas grave maman, on ne doit perdre personne d'autre", la réconforte Judith. Une excellente performance de Cailey Fleming.



Daryl aura la garde de Judith et R.J pendant l'absence de Michonne qui ne devrait durer que quelques jours. Mais, comme les fans savent que l'héroïne doit quitter la saison 10 en cours de diffusion, ce pourrait être la dernière qu'on la voit.

Le piège d'Alpha

Nos compagnons tombent dans une grotte remplie de zombies Crédit : Gene Page/AM8

On a du mal à croire combien Carol a pu être aussi stupide. En apercevant Alpha, elle se lance à sa poursuite à travers les bois, entraînant Daryl, Connie, Magna, Aaron, Jerry et Kelly dans sa course. Personne ne pense aux règles de sécurité et tout le monde atterri dans une caverne où grouille la horde de zombies.



Blessés, dans le noir, notre petit groupe est cerné de toutes parts et on imagine que certains et certaines devront se sacrifier pour leur permettre de s'échapper. À l'extérieur, aucun signe de Lydia, ni de Negan. L'un des deux pourrait être le sauveur ou la sauveuse de notre groupe. Mais, il faudra patienter quelques mois avant de le découvrir.