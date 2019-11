Eugene dans la saison 10 de "The Walking Dead"

publié le 23/11/2019 à 07:33

Un mystère de résolu dans la saison 10 de The Walking Dead. On sait qui est la femme avec qui Eugene parle à la radio. Attention, la suite du papier contient des spoilers.

Comme l'annonçait la théorie la plus populaire, c'est bien Stéphanie qui parle à Eugene à la radio. C'est le média américain Forbes qui a lâché l'information en dévoilant le portrait de son interprète : Margot Bingham (Nola Darling n'en fait qu'à sa tête, Boardwalk Empire). D'ailleurs sur la fiche IMDB (base de données mondiale sur le cinéma et les séries) de l'actrice, il est inscrit qu'elle incarne Stéphanie dans l'épisode Bonds (épisode 6, saison 10) de la série.

Une information qu'avait déjà dévoilée Josh McDermitt (Eugene) au média Insider, il y a quelques semaines. "Oui, c'est Margot Bingham. Je le dis simplement parce que son nom apparaît dans les crédits [à la fin de l'épisode]. Donc, s'ils [la production] se mettent en colère contre moi, ils n'avaient pas qu'à mettre son nom", résume l'acteur.

Margot Bingham incarne Stéphanie dans "The Walking Dead" Crédit : Eric Liebowitz/NBC

Qui est Stéphanie ?

Dans Bonds, l'héroïne ne décline pas son identité à Eugene. "Il faut se méfier des vivants", lui rappelle-t-elle. Cependant, on apprend qu'elle vient de Strasbourg en Pennsylvanie et qu'elle allait aussi dans le magasin de glaces l'En Cornet, où est allé une fois Eugene en étant plus jeune.

"Je pense qu'il a l'impression de la connaître (...) Et pourtant ils ne savent rien de l'autre, car ils n'ont fait que partager des souvenirs antérieurs [à l'épidémie] et il n'est plus le même", poursuit l'acteur dans son interview, avant d'expliquer : "Il est tellement déprimé et seul [depuis sa dispute avec Rosita], qu'il prend un petit risque en disant son nom".



Si Angela Kang suit une partie de l'histoire des comics de The Walking Dead, la mystérieuse voix appartient à Stéphanie. Elle est une opératrice radio du Commonwealth, qui rencontre Eugene à la radio. Les deux protagonistes échangent quotidiennement à travers le micro, brisant certaines règles de sécurité. Eugene lui parle en effet d'Alpha et des Chuchoteurs, et de la mort de sa femme Rosita, assassinée par Alpha.



Stéphanie fait sa première apparition dans "The Walking Dead #176" Crédit : Image Comics

Stephanie fait partie du Commonwealth, cette communauté très équipée, dont les fans attendent la venue avec impatience. A priori, Georgie, vue dans la saison 8 en serait la cheffe. C'est sur ses conseils que Maggie quitte la Colline pour aller s'occuper d'une communauté portuaire.



L'arrivée, d'abord par la voix, de Stéphanie dans la saison 10 permettrait d'amorcer l'arrivée réelle du Commonwealth et donc de nouveaux personnages et d'enjeux pour la série, dont les chiffres d'audiences sont en berne aux États-Unis. Reste à savoir si Angela Kang adaptera aussi l'histoire amoureuse entre Eugene et Stéphanie.