Judith et Rick Junior dans la saison 10 de "The Walking Dead"

publié le 09/10/2019 à 08:02

Cette saison 10 de The Walking Dead marque le début de la fin de Michonne. La guerrière va en effet quitter la série en cours de diffusion, un an après Rick, son compagnon. Angela Kang, la showrunner tente de rassurer les fans, avant l'épisode fatidique.

Une question taraude la communauté The Walking Dead : que va-t-il arriver à Judith et RJ lorsque leur mère partira ? "Um, vous savez... Le truc génial avec cette communauté post-apocalyptique ce sont les liens qui les unit. Il y a tellement de gens qui aiment Judith et Rick Junior, tout comme Michonne, il y aura donc une histoire à raconter après cet événement [le départ de Michonne]", a-t-elle précisé à l'émission Talking Dead.

On peut imaginer que Daryl, Carol et Negan prennent en charge les enfants. L'ex-chef des Sauveurs a montré depuis le milieu de la saison 9 qu'il affectionne Judith. Quant à Daryl et Carol, ils sont depuis des saisons les plus proches amis de Michonne et Rick. Difficile d'imaginer d'autres personnes pour prendre soin de Judith et R.J.