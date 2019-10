publié le 16/10/2019 à 07:02

Le passé de Beta (Ryan Hurst) a dévoilé quelques-un de ses mystères dans The Walking Dead. We are the end of the world, l'épisode 2 de la saison 10, révèle en effet comment le colosse a rencontré Alpha et Lydia, 7 ans avant les événements de la série. Attention, la suite contient des spoilers.

Après avoir été attaqué par une horde de zombies, Beta cache son visage. Dans les comics, il porte aussi un masque, mais on découvre sa véritable identité : il est une ancienne star du basket. Dans la série, son visage est d'abord caché par une cagoule, puis un masque de chair, qui était le visage d'un homme à qui il tenait énormément. Frère ou ami ? Si l'épisode 2 ne donne pas de réponse, c'est Ryan Hurst qui en dit plus dans un entretien pour le média américain EW.

"À la fin de l'épisode, nous voyons une photo de Beta et, ce que nous pouvons supposer, un de ses meilleurs amis", démarre ainsi l'acteur qui n'en dira pas plus sur l'identité de ce meilleur ami devenu zombie, puis tué par Alpha. "Ils étaient meilleurs amis, et c'était pour Beta un des derniers vestiges de sa vie avant l'apocalypse", conclut-il.

Beta et son meilleur ami Crédit : capture d'écran OCS