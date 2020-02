publié le 17/02/2020 à 12:48

À une semaine pile de sa diffusion, l'épisode 9 de la saison de The Walking Dead dévoile sa scène d'introduction. 1min15 dans une obscurité quasi-totale, où Carol, Daryl, Connie, Magna, Aaron, Jerry et Kelly tentent de sortir du piège d'Alpha, cernés par des zombies. Attention, la suite contient des spoilers.

Les zombies sont très rapidement éclairés par les faisceaux des lampes de torches de nos héros et héroïnes dans ce début de Squeeze. Si on ne voit pas leurs visages, on devine qu'ils et elles se rendent compte qu'ils sont condamnés. Heureusement, une torche enflammée, montrant probablement la sortie de secours de la grotte, se trouve face à eux. C'est Alpha qui la tient. S'ensuit un nouveau face à face intense entre la cheffe des Chuchoteurs et Carol. C'est à cause d'elle si tout le monde se retrouve piégé. Elle a en effet suivi sans réfléchir Alpha dans l'épisode précédent, sans prendre conscience des risques encourus, obnubilée par sa soif de vengeance.

À l'extérieur de la grotte, des Chuchoteurs feront en sorte que personne ne vivant n'en sorte. Alpha abandonne sa torche, remet son masque de chair putride, et part, probablement, vers son campement. La suite, les fans la découvriront dès le 24 février 2020 sur OCS.