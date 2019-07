publié le 26/07/2019 à 16:40

La saison 10 de The Walking Dead continue de dévoiler ses nouvelles têtes. Le média américain TV Line a dévoilé deux premières images de la Chuchoteuse Gamma, incarnée par Thora Birch (American Beauty, Hocus Pocus). Qui est-elle vraiment et à quel point est-elle dangereuse pour les Communautés ? Attention, la suite contient des spoilers.



Gamma a déjà fait une courte apparition dans la bande-annonce de la saison 10. Armée d'un coutelas, elle est face à Carol, très menaçante. Si on devra patienter avant d'en savoir plus sur cette scène, TV Line donne des précisions sur la nouvelle Némésis des Communautés, qui n'existe pas dans les comics. Par son "nom", on devine qu'elle est la troisième "cheffe" des Chuchoteurs, après Alpha et Beta. Gamma désignant la 3e position la plus dominante d'un groupe.

"Gamma est très loyale à Alpha. Elle croit en son leadership, au mode de vie quasi-animal imposée par sa cheffe", précise le média. En d'autres termes, elle est l'opposé de Lydia, la fille d'Alpha, recueillie par la Colline dans la saison 9. Nul doute que Gamma sera aussi cruelle que sa cheffe et qu'elle devrait terroriser nos héros et héroïnes préférés.