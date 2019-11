Negan et son fanboy dans "The Walking Dead"

"Le lundi, c'est zombies !" Après un épisode 4 peu réussi, la saison 10 de The Walking Dead gagne en intérêt et en intensité avec un épisode 5 sanglant et plein de rebondissements. Attention, la suite du texte contient des spoilers.

À trois épisodes de sa pause hivernale, comme chaque saison, The Walking Dead revient en force avec l'épisode 5 intitulé What It Always Is (Ce qui est toujours). Du sang, des crânes réduits en bouillie, des révélations, le casting de la série réalise un beau spectacle. Surtout Jeffrey Dean Morgan qui nous offre un Negan des saisons précédentes, hésitant, à l'image de Kylo Ren dans la saga Star Wars, entre le Côté Obscur et la Lumière. Vous serez d'ailleurs surpris d'apprendre que ce n'est pas Brandon qui l'a libéré d'Alexandria.

Du côté des Communautés, après l'agression de Lydia à Alexandria, cet épisode se concentre sur la Colline, endommagée après la chute d'un arbre. Yumiko, en charge de la communauté, essaye d'organiser les travaux, alors que sa compagne Magna joue à l'ado boudeuse. Kelly, la sœur de Connie, dont la surdité s'intensifie, disparaît en forêt, alors qu'Ezekiel révèle son secret à Siddiq.

La dernière tentation de Negan

Jeffrey Dean Morgan offre une excellente prestation de Negan dans cet épisode. Il s'est échappé d'Alexandria, il est rattrapé par Brandon, un jeune d'Alexandria et fils d'un Sauveur, tué dans l'une des batailles contre Rick. Dangereux, collant et complètement fanatique de l'oeuvre de Negan, Brandon essaye de le faire basculer du Côté Obscur. Il sifflote comme les Sauveurs, a récupéré la batte Lucille de Negan et son blouson en cuir. Brandon est un fanboy. Mais, Negan reste neutre, refuse de rendosser ses anciennes armes. Il sort une première fois de ses gonds pour faire comprendre à Brandon qu'il n'a pas tué Carl, comme le raconte la rumeur, et qu'il ne l'aurait jamais touché car "c'était un môme".

Lorsque l'improbable duo rencontre une mère et son fils, Milo, attaqués par des zombies, Negan vole à leur secours. En explosant des crânes avec des gros plans sur les cervelles en charpie, vous aurez des réminiscences de ce terrible épisode où Negan fracasse les crânes de Glenn et Abraham (saison 7).

Brandon ne comprend pas pourquoi Negan sauve ce duo au lieu de les tuer. Au bord de l'implosion, Negan renvoie son fan trop insistant "au visage d'ectoplasme" et prend sous son aile les deux nouveaux personnages. On a ensuite une séquence touchante, où Negan explique au jeune Milo, comme il aurait pu le faire pour Carl, Judith et probablement RJ, ce qu'est un voyage en avion.

La rencontre avec le colosse

Malheureusement, Milo et sa mère vont être assassinés par Brandon. Le fanboy a cru comprendre que son "maître" lui demandait de les tuer quand il le renvoie dans la forêt. "C'était un test", déclare Brando tout fier devant les cadavres de la mère et son fils. Le sang de Negan ne fait qu'un tour et il écrase le crâne du garçon avec une pierre. Un nouveau rappel de la séquence où il écrabouillait la tête de Glenn et Abraham. Après ce bain de sang, Negan remet sa veste en cuir, prend Lucille dans la main et poursuit sa route. Pourquoi ce changement d'attitude ? Est-il persuadé qu'on l'accusera dans tous les cas de la mort du trio ? Mystère.



En arrivant dans la forêt, il appelle les rôdeurs et les écrase à la batte. Jusqu'à ce ce que débarque Beta, le colosse des Chuchoteurs, qui le jette au sol. "Bon, espèce de dégénéré. À nous deux", rétorque Negan. L'épisode s'achève sur cette dernière phrase. Reste maintenant à savoir si Negan cherche à dégommer les Chuchoteurs ou devenir leur allié, puisqu'ils sont "les ennemis de ses ennemis" (les Communautés).

Alpha change de tactique

On a enfin la vérité : c'est bien Alpha qui a poussé les zombies à attaquer Alexandria et la Colline et qui a orchestré la chute de l'arbre (épisode 4) dans l'ancien fief de Maggie. Après "la frontière" et la "Colline", Gamma doit s'occuper de la rivière qu'elle empoisonne avec des viscères de zombies (miam !). "Nous les attendrons dans leurs refuges quand leur monde s'écroulera", précise Alpha à ses sbires. Judith avait donc raison : Alpha cherche à "fatiguer" les communautés, pour mieux les attaquer ensuite.



Mais, cette nouvelle tactique ébranle Gamma. Pourtant, elle était la parfaite disciple d'Alpha au début de la saison 10, sacrifiant sa propre sœur pour sa cheffe et lui montrant une foi inébranlable. Mais là, l'égorgement d'un Chuchoteur qui a osé contredire la cheffe et les viscères des zombies lui font tourner la tête. L'adolescente n'est plus si vouée à la cause et accepte même le pansement que lui jette Aaron au bord de la rivière. Avouant ce qui s'est passé à Alpha, Gamma va devoir porter un nouveau masque, au sens figuré pour gagner la confiance d'Aaron. "Il pourrait nous être utile", explique Alpha qui décidément ne reculera devant rien pour décimer nos héros et nos héroïnes.

Ezekiel est mourant

Certains et certaines fans s'en doutaient depuis le début de la saison 10. Ezekiel cachait un secret lié à sa santé. Il toussait beaucoup et perdait quelques fois, le fil des conversations. Après avoir refusé que Siddiq l'examine, il lui montre son énorme ganglion. Ezekiel a, comme son père et sa grand-mère avant lui : un cancer de la thyroïde. Depuis l'apocalypse, il n'existe plus les traitements adéquats pour survivre à ce cancer. Ezekiel est donc, vraisemblablement, condamné à mourir. Siddiq essaye de lui faire garder espoir, mais Ezekiel, malgré l'urgence de la situation, refuse de parler à Carol ou de penser qu'il va guérir.



Dans la forêt, Kelly est portée disparue. Elle perd de plus en plus son ouïe et finit grièvement blessée. Connie, Daryl et Magna, qui a fini de bouder, partent à sa recherche. On a droit à de beaux moments de complicité entre Connie et Daryl, malgré la méfiance de Magna. C'est d'ailleurs elle qui commet des vols à la Colline depuis trois semaines et cache les provisions dans la forêt. Pourquoi ? On l’ignore encore, mais Daryl accepte de mentir. Yumiko, cependant, n'est pas dupe. Ancienne avocate de magna, qui avait été arrêtée pour vol, mais qui avoue avoir tué l'homme qui avait abusé de sa petite cousine, "Miko" ne sait plus comment faire avec sa compagne. Le couple est au bord de la rupture, et la situation ne devrait pas s'arranger.