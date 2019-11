publié le 13/11/2019 à 02:37

Une flèche de Cupidon touchera-t-elle un jour Daryl ? Depuis ses débuts dans The Walking Dead, le motard n'est pas tombé amoureux, contrairement à ses compagnons de l'apocalypse. Mais, l'arrivée de Connie, au milieu de la saison 9, pourrait tout changer.

En attendant d'en savoir plus sur cette romance ou amitié, la showrunner Angela Kang explique pourquoi Daryl refuse de se mettre en couple et de tomber amoureux. Une interview qui fait suite à l'épisode 6 où Carol demande à son meilleur ami s'il se passe quelque chose entre lui et Connie. C'est pourtant clair que les deux survivants ont des sentiments l'un pour l'autre.

Pour Angela Kang, Daryl refuse d'être en couple, car il n'accorde pas facilement sa confiance et qu'il a lourd bagage à porter : il a été abusé sexuellement. "C'est un long processus pour lui de faire confiance à quelqu'un et de créer une connexion, comparé à d'autres personnes qui pourraient se dire 'Oh tu peux t'amuser, tu peux coucher avec elle/lui et cela ne voudra pas forcément dire quelque chose'", démarre Angela Kang au média américain EW. Ce qui n'empêche pas Daryl d'aimer profondément ses amis comme Carol, Rick ou encore Michonne et de tout faire pour veiller sur eux.