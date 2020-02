publié le 18/02/2020 à 18:10

C'est une nouvelle aussi attendue que redoutée par les fans de The Walking Dead. On sait enfin dans quel épisode de la saison 10 Michonne (Danai Gurira) fera ses adieux à la série. Attention, si vous n'avez pas envie d'en savoir plus, passez votre chemin, puisque la suite contient des spoilers.



Sortez les mouchoirs. Comme le révèle le média américain Comic Book, Michonne quittera The Walking Dead dans l'épisode 12 de la saison 10. Intitulé What We Become (Ce que l'on devient), il sera diffusé en France sur OCS le 16 mars 2020. Selon les premières lignes du script de cet épisode, "Michonne ramène Virgil [Kevin Carroll] sur son île pour retrouver sa famille ; en échange il offre des armes".

Jusqu'ici, il n'y a pas d'indices concrets sur la manière dont Michonne quittera la série, mais cela confirme une théorie très populaire chez les fans. En arrivant sur l'île, la guerrière devrait évoquer Rick (Andrew Lincoln). Virgil va alors comprendre qu'il a déjà croisé le shérif sur l'île de Bloodsworth il y a un moment. Michonne devrait alors décider de partir à la recherche de son époux, laissant Judith et R.J à Alexandria sous la protection de Daryl (Norman Reedus).

Judith Grimes dans la suite de la saison 10 de "The Walking Dead" Crédit : capture d'écran YouTube

Cet épisode 12 sera aussi ponctué de flashbacks de la vie de Michonne, qui devra prendre "des décisions difficiles", comme l'a teasé la showrunner Angela Kang au média américain The Hollywood Reporter. "Il y a d'autres éléments qui introduiront une intrigue intéressante à son histoire. J'espère qu'on aura fait les bons choix pour Michonne. Je pense qu'elle est brillante", conclut-elle.