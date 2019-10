publié le 21/10/2019 à 12:07

"Le lundi, c'est zombie !" La saison 10 de The Walking Dead continue, avec cette fois-ci, un épisode qui devrait donner quelques frissons aux fans. Ghosts se divise en trois lieux : Alexandria, la frontière au Sud de la communauté, et dans un refuge près de la frontière des piques. Attention, la suite du texte contient des spoilers sur l'épisode 3

Les teasers de Ghosts l'annonçaient : cet épisode est chargé en tension. La panique gagne peu à peu Alexandria, qui doit faire face à des attaques répétitives de zombies pendant 49 heures. Personne ne dort, tout le monde est à cran. Au-delà de la frontière, Alpha impose sa nouvelle règle : les Chuchoteurs récupèrent une part du terrain au Sud de la rivière. Carol commence peu à peu à se laisser envahir par son désir de vengeance, le tout alimenté par des pilules.

Alors que les Maraudeurs veulent venger leurs morts, Michonne garde la tête froide, mais la situation devient de plus en plus ingérable. Le manque de sommeil est le pire ennemi des Communautés.

Du drama à Alexandria

Liquider des zombies pendant deux jours sans dormir n'est pas recommandé pour la santé. Tout le monde sort piques et armes pour défendre Alexandria. Siddiq continue d'être victime de crises d'angoisse. Presque tout lui rappelle cette terrible nuit, où il a été témoin du massacre de ses compagnons par les Chuchoteurs. Heureusement, il peut compter sur Dante, ancien soldat parti en Irak et victime de stress post-traumatique, pour assurer le cabinet médical. Le médecin "Apollon" essaye à sa manière d'aider Siddiq à vaincre ses fantômes.

Dante, ancien soldat parti en Irak, peut aider Siddiq Crédit : Jackson Lee Davis/AMC

Du côté de Rosita et Eugene, rien ne va plus. Après avoir repoussé ensemble moult zombies, les deux combattants épuisés rentrent chez Rosita. L'héroïne perd son sang froid lorsqu'Eugene lui fait comprendre qu'il est venu à ses côtés pour la protéger. "C'est moi qui t'ai appris à te battre", rétorque-t-elle, avant de mettre les choses au clair. "Tu n'es pas le père de Coco. On n'est pas ensemble et il ne se passera jamais rien", poursuit-elle, devant un Eugene proche de fondre en larmes. Si Rosita s'excuse et blâme la fatigue pour son discours violent, Eugene ouvre son cœur. S'il est devenu ami avec Rosita, c'est seulement parce qu'il pensait qu'un jour, elle se rendrait compte qu'elle l'aime. Il préfère partir et, en un sens, met un terme à leur amitié.

Negan est de retour

Il nous avait presque manqué, mais le Negan des saisons précédentes est en enfin de retour. Gabriel oblige Negan à partir combattre avec Aaron, pour défendre la frontière sud d'Alexandria. Negan n'a pas le droit d'avoir une arme, à part un bâton, dont il se sert très bien. Faisant fi de l'interdiction il s'empare d'un pied-de-biche pour démonter des zombies.



Pour le "punir", Aaron veut le ramener à Alexandria, les mains ligotées, ce que Negan refuse. "Si tu avais quelque chose à foutre de nous, tu partirais, c'est ce que tout le monde veut", lui lance Aaron. Le dialogue passif-agressif entre les deux hommes atteint son summum lorsqu'Aaron évoque Lucille, la femme disparue [pendant l'apocalypse] de Negan : "Quand elle est morte, elle te détestait. Et tu ne la reverras plus jamais".

Negan, de nouveau avec le regard de "tueur" qu'on lui connaissait Crédit : capture d'écran OCS

Negan laisse ensuite Aaron se faire attaquer par des zombies, qui le rendent un temps aveugle. L'ancien Sauveur retrouve alors son visage d’antan, celui qui fait peur et qui impose le silence. Cependant, Negan ne tue pas Aaron et le sauve encore une fois. Les deux hommes partent aussi pour Alexandria, et on comprend bien que rien ne sera plus comme avant pour Negan.

Les fantômes de Carol

Si presque tous les protagonistes font face d'une manière ou d'une autre à leurs fantômes, seule Carol les voit avec une telle intensité. Après des mois à voguer en mer, le retour sur la terre ferme est une dure épreuve pour la combattante. Pour éviter ses "cauchemars" où Henry réapparaît dans une sorte de réalité du bonheur puis cauchemardesque, Carol mange des comprimés à toute heure. Victime de somnambulisme, elle a du mal à distinguer le cauchemar de la réalité. Ce qui lui fait défaut devant ses compagnons. Daryl est persuadé qu'elle doit repartir en mer, alors que Michonne assure que la place de Carol est avec eux à Alexandria.

Carol entourée de ses enfants Crédit : capture d'écran OCS

Devant Alpha, qui met en place une nouvelle frontière et prive ainsi les Communautés d'un terrain de chasse, Carol n'hésite pas à dégainer son arme. Mais Michonne l'empêche de viser Alpha et s'excuse même auprès de la cheffe des Chuchoteurs. Contre toute-attente, Alpha "pardonne" ce geste à Carol et laisse repartir le petit groupe. Enfin, pardonner est un bien grand mot pour Alpha, qui tend un piège plus tard à Carol, dont elle sort in extremis. La suite s'annonce sanglante. Après tout, Carol a confié à Michonne : "The bitch has to die (la sal**pe doit mourir").