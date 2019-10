publié le 01/10/2019 à 11:17

Lines We Cross, le premier épisode de la saison 10 de The Walking Dead, se dévoile. Le média américain IGN a publié un extrait avant sa diffusion le 7 octobre 2019 sur OCS. En quelques minutes, on se retrouve au cœur du danger avec Michonne et Aaron.

La scène, qui se déroule sur un pont, rappellera à certains et certaines la disparition de Rick dans la saison précédente. Ici, Aaron se précipite sur quelques zombies et les dézingue à tout va, ignorant Michonne qui lui hurle de faire attention. Heureusement que la survivante est présente avec son sabre, puisqu'elle le sauve d'un sort funeste.

Après le combat, place au dialogue entre les deux protagonistes. La situation est extrêmement tendue pour les Communautés après la mise en place de la Terreur d'Alpha. Michonne rappelle à Aaron que dépasser la frontière des Chuchoteurs mettrait tout le monde en danger. Sauf qu'Aaron ne l'entend pas cette oreille et en a assez d'être "le mec gentil". Reste à savoir comment la suite de l'épisode se construira.