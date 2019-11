publié le 26/11/2019 à 04:40

Rendez-vous en février 2020 pour la suite de The Walking Dead. Après la diffusion de The World Before (épisode 8), une fin décevante pour un mid-season finale, la chaîne américaine AMC a dégainé le teaser de l'épisode 9. Attention, la suite du texte contient de potentiels spoilers.

Pour le moment, les fans de The Walking Dead ignorent le titre de cet épisode, qui devrait être diffusé dans la première quinzaine de février 2020. Il démarre par l'arrivée de Gamma à Alexandria. Elle prévient Gabriel que la troupe menée par Daryl et Carol est en danger. Ils sont en effet coincés dans une caverne et attaqués de toutes parts par la horde d'Alpha. La cheffe des Chuchoteurs apparaît ensuite avec une torche.

Alpha met le feu à la forêt, bloquant probablement la sortie de la grotte à nos héros et héroïnes. Gamma est ensuite conduite dans la salle du Conseil d'Alexandria. Une image qui conforme une théorie populaire chez les fans : elle sera "la nouvelle Dwight" de la saison 10. À savoir une agent double pour nos héros et héroïnes.

Michonne est en vie

En mer, Michonne se trouve sur un cargo. Preuve qu'elle a réussi à arriver sur la base navale de Virgil et qu'elle a pu récupérer le matériel et les armes nécessaires pour la guerre contre les Chuchoteurs. On ignore combien de temps s'est écoulé depuis son départ. dans l'épisode 8, la guerrière parle d'une absence de quelques jours, mais qui ce qui a pu se passer en mer et sur l'île fortifiée où réside la famille de Virgil.

Qui peut être cet homme âgé qui se cache ? Crédit : capture d'écran YouTube

Une image attire particulièrement l'attention : celle d'un homme à la barbe blanche dans l'obscurité. Juste avant, on avait une vue d'une caravane abandonnée, puis de cet homme se réfugiant dans le sous-sol du véhicule. Cet homme est-il un personnage que l'on connaît mais qui aurait vieilli après un nouveau saut dans le temps ?

À moins que ce ne soit Beta... Mystère total. À Alexandria, Rosita est attaquée par un Chuchoteur qui a réussi à s'infiltrer dans sa maison. Il s'agirait de Gamma si on en croit les contours de son masque de chair de putride, qu'on distingue malgré l'obscurité de la scène.

La stratégie de Negan

Negan révèle à Alpha qui est l'espion des Chuchoteurs Crédit : capture d'écran YouTube

Si Alpha sait qu'un espion se cache dans ses rangs, c'est Negan qui va lui révéler qu'il s'agit de Gamma. Impossible, pour le moment, de découvrir si Negan a réellement changé de camp pour devenir un Chuchoteur ou si cette confidence sert son plan : gagner la confiance d'Alpha coûte que coûte pour mieux l'éliminer ensuite. Dans une autre image, Negan est à côté de Gamma-Mary, qui a enlevé son masque. Peut-être que les deux protagonistes sont parvenus à un accord pour détruire Alpha.



Dans la caverne, Daryl, Carol et leurs compagnons essayent de se frayer un passage vers la sortie. Avec leurs torches, ils progressent dans l'obscurité. Mais, les zombies ne sont pas loin. On voit un rapide aperçu d'Aaron et Jerry en sang. Ce dernier est d'ailleurs bloqué dans un tunnel. Espérons qu'il ne périra pas dans cet épisode.

La guerre est déclarée

Plus tard, Aaron et son armée, où on aperçoit Rosita et Eugene, sont prêts à attaqués. Ils ont des lances et des boucliers pointus. Ils font fait face à la horde d'Alpha dans une mise en scène qui rappellera aux fans de Game of Thrones, la bataille de Winterfell contre l'armée du Roi de la Nuit (épisode 3, saison 8). Dans une autre séquence, Judith offre à Daryl un blouson avec une aile bleu clair. Un nouveau symbole pour le motard, qui avait auparavant deux ailes grises.

La nouvelle aile de Daryl Crédit : capture d'écran YouTube

On le voit partir au combat avec un fléau d'armes, prêt pour faire le plus de dégâts possible. "Nous nous battrons pour nous venger, pour notre future", explique-t-il d'ailleurs à Carol qui sanglote : "Je n'ai jamais voulu que tout cela arrive". Nul doute que quelque chose de grave s'est passé dans la caverne, par la "faute" de Carol, qui rappelons-le, court après Alpha et tombe directement dans son piège.

La chute d'Alpha annoncée ?

Alpha grièvement blessée Crédit : capture d'écran YouTube

Cette image devrait en étonner plus d'un et plus d'une. La toute-puissante Alpha est ensanglantée après avoir été probablement passée à tabac : son nez saigne, tout comme son arcade gauche et sa nuque. Elle a dû recevoir plusieurs coups pour être dans cet état. Un acte de violence pure.



Reste à savoir si elle a été attaquée, comme dans les comics, par Negan, ou si Carol, Daryl, voire Gamma ont réussi à surprendre la cheffe des Chuchoteurs pour la détruire. Le teaser se termine par Eugene et Rosita prêts à s'embrasser, Michonne avec le visage recouvert d'une capuche, semble entourée de zombies ou de nouveaux ennemis. La tension est palpable et il faudra patienter jusqu'en février 2020 avant d'en savoir plus.