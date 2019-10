publié le 29/10/2019 à 15:30

Negan est l'ennemi public numéro 1 d'Alexandria. Depuis sa mise en détention à la fin de la saison 8, l'ancien chef des Sauveurs est le bouc émissaire d'une Communauté qui commence à se disperser. Dans l'épisode 4 de la saison 10, son destin bascule complètement. Attention, la suite du papier contient des spoilers.

Parce qu'il a tué Margo accidentellement en sauvant Lydia, le sort de Negan est soumis au vote du Conseil d'Alexandria. Trois personnes, dont Aaron, votent pour la mort de Negan. Daryl, Michonne et Siddiq votent le contraire. La voix de Gabriel est décisive. Après une nuit de sommeil, le bras droit de Michonne découvre avec horreur que Negan s'est enfui. Qu'aurait-il voté s'il en avait eu l'occasion ?

Interviewée à ce propos par le média américain EW, la showrunner Angela Kang déclare : "Je pense que Gabriel aurait voté contre la mort de Negan, parce que depuis le temps il a appris à le connaître et il croit Lydia quand elle déclare : 'Il m'a sauvé, c'était un accident'." Mais, la fuite de Negan n'arrange en rien la situation à Alexandria et Gabriel, tout comme Daryl, Siddiq et Michonne auront du mal à calmer leurs compagnons.