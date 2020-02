Jerry, Magna, Connie, Kelly, et Aaron piégés dans la grotte de "The Walking Dead"

publié le 15/02/2020 à 10:54

La suite de la saison 10 de The Walking Dead se rapproche. L'épisode 9, intitulé Squeeze, sera diffusé dès le lundi 24 février sur OCS en France. Alors que les fans attendent d'en savoir plus, la promotion de ces prochains épisodes permet de découvrir qui seront les survivants du piège d'Alpha. Attention, la suite contient des spoilers.

Dans l'épisode 8, Carol, Daryl, Connie, Magna, Aaron, Jerry et Kelly se retrouvent pris au piège dans une grotte, où grouille la horde des zombies d'Alpha. C'est Carol qui a entraîné ses compagnons dans ce piège mortel. Qui risque d'y laisser sa peau puisque The Walking Dead n'est pas connu pour épargner ses héros et héroïnes ?

D'après les teasers et les images de ces prochains épisodes, les fans ont pu découvrir que Kelly et Jerry survivront. La première se retrouve à un moment piégée avec un bébé dans les bras, au côté d'Alden, dans une voiture entourée de zombies. Quant à Jerry, on le voit dans une image lors d'une bataille contre la horde des Chuchoteurs, près d'Ezekiel. Daryl, de son côté, réconforte Judith, dont les larmes peuvent annoncer la mort de Michonne. Aaron lui aussi est présent dans les autres images de la bataille, en première ligne, tout comme Carol armée de son arc et de ses flèches dans la forêt.

> The Walking Dead: "Darkness" Official Mid-Season Teaser

Connie et Magna ?

Rien n'est moins sûre pour Connie et Magna, que l'on ne voit pas dans les autres images de la teaser des prochains épisodes. Les deux femmes pourraient être mordues par un des zombies ou se sacrifier pour permettre à leurs compagnons de s'échapper de la grotte. Selon le journaliste américain du média Forbes, cet épisode 9 ressemblera à The Descent. Dans ce film d'horreur de Neil Marshall, une expédition spéléologique vire au cauchemar pour six amies, prises au pièges et attaquées par des créatures terrifiantes. Le tout dans un décor très sombre. Une mise en scène qui pourrait donner quelques frayeurs aux fans de The Walking Dead.