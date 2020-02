VIDÉO - "The Walking Dead", saison 10 : le nouveau teaser annonce-t-il des morts ?

Rosita (Christian Serratos) et Gabriel (Seth Gilliam) dans le teaser de la saison 10

"Personne n'est en sécurité". C'est avec cette petite phrase que la nouvelle vidéo promo de The Walking Dead a débarqué sur les réseaux sociaux, le 4 février 2020. Sur fond rouge et noir défilent Daryl, Gabriel, Rosita, Carol, Alpha et les autres protagonistes de la série. Le tout avec des corbeaux volant près de certains personnages. Attention, la suite contient de potentiels spoilers.

Une mise en scène qui laisserait présager la mort de certains de nos survivants préférés et qui inquiète les fans de The Walking Dead. Certains n'ont pas hésité à demander sur Twitter à AMC "d'arrêter de tuer les personnages que l'on aime", d'autres expriment leur inquiétude avant le retour de la saison 10, le 24 février 2020 sur OCS.

Quels personnages seraient condamnés ? Si on se base sur l'apparition des corbeaux dans le teaser, oiseaux porteurs de mauvais présages et associés à la mort, Alpha, Rosita, Gabriel, pourraient être les prochaines victimes des futurs épisodes.

Cette théorie pourrait ne pas surprendre les fans de comics de The Walking Dead. En effet, Alpha meurt, assassinée par Negan, qui ramène ensuite sa tête à Rick. Dans la bande-annonce de l'épisode 9, on a une brève image d'Alpha grièvement blessée, peut-être avant sa mort. Quant à Gabriel et Rosita, leur destin est encore flou. Seront-ils les prochaines victimes des Chuchoteurs ? Trahis par Gamma, qui décide de devenir une agent double pour Alexandria après avoir découvert qu'Alpha a menti à son groupe ? Les fans retiennent leur souffle avant la suite de la saison 10.