Negan et Carol dans l'épisode 6 de "The Walking Dead"

publié le 11/11/2019 à 14:30

"Le lundi, c'est zombies !" Pas de jour férié pour Carol, Negan et leurs compagnons de l'apocalypse. Avec Bonds, la saison 10 de The Walking Dead offre un nouveau grand rôle à Negan qui sort son épingle du jeu. Attention, la suite du papier contient des spoilers sur l'épisode 6.

Des boyaux et du sang vous en verrez encore dans cet épisode 6. L'intrigue est centrée sur Alexandria, le camp des Chuchoteurs, la Colline et la Frontière. Alors qu'une épidémie de gastro sévit dans la ville de Michonne, Carol décide de partir à la recherche de la horde d'Alpha.

Accompagnée par Daryl, qui voit clair dans le désir de revanche de sa meilleure amie, Carol comment un impair qui devrait avoir de lourdes conséquences. Quant à Eugene, il noue une relation radiophonique avec la voix féminine entendue à la fin de la saison 9. À Alexandria, une épidémie de gastro inquiète Siddiq, de plus en plus dépassé par le nombre de patients.

Il ne reste plus que deux épisodes avant la coupure hivernale de The Walking Dead. Comme pour l'épisode 5, cet épisode Bonds met en avant un Negan hilarant, cynique face à un Beta bourru. Leur échange fera sourire les fans de l'ancien Sauveur, dans des situations rendues cocasses par une bande-son originale.

King Negan

Ryan Hurst, l'interprète de Beta, n'avait pas menti. La rencontre entre Negan et Beta est "drôle", grâce au cynisme de Negan. "Je veux signer les formulaires", "Est-ce que vous vous promenez avec les couilles à l'air ?" et autres phrases fleuries ponctuent le discours de l'ancien Sauveur, emmené au campement des Chuchoteurs. Beta est prêt à imploser et n'hésite pas, au début, à remettre en question la décision d'Alpha.

La cheffe des Chuchoteurs décide de garder Negan sous le coude et de décider si elle peut lui faire confiance après une série de tests. Sous l’œil de Beta, Negan dépèce des zombies, creuse des trous et tue un cochon au canif. Il arrive à s'attirer la sympathie d'une partie de la troupe : un Chuchoteur lui tend un morceau de cochon, que lui a refusé auparavant Beta.

Negan régale les fans Crédit : Jace Downs/AMC

Le colosse, à bout de nerfs, abandonne plus tard Negan au milieu d'une horde de zombies, sans armes. Contre toute-attente, notre anti-héros fait un retour triomphal et badass couvert de sang. Il s'agenouille devant Alpha et lui fait un serment de loyauté.



En guise de réponse, elle lui met un doigt sur la bouche et l'oblige, désormais à chuchoter. Reste maintenant à savoir si la showrunner Angela Kang va suivre les comics, où le plan de Negan et de gagner la confiance d'Alpha pour ensuite la décapiter.

Carol capture un Chuchoteur

Carol entraîne Daryl derrière la frontière des Chuchoteurs Crédit : Jace Downs/AMC

Carol continue sa quête de vengeance. Daryl, sentant venir la grosse embrouille décide d'accompagner sa meilleure amie. Au départ, elle explique qu'elle veut seulement repérer la horde des Chuchoteurs et donc Alpha, pour ensuite prévenir le Conseil. Mais, Daryl comprend qu'il y a un loup dans l'histoire.



Effectivement, Carol a tout prévu pour capturer un Chuchoteur, au-delà de la Frontière et le ramener à Alexandria. Les problèmes ne vont pas tarder à arriver, même si l'héroïne vise juste en expliquant à Daryl que tout le monde continue de payer pour avoir franchi les frontières dans la saison précédente.

Eugene fait une rencontre inédite

Les fans attendaient ce moment depuis quelques semaines. Eugene établit le contact avec femme, qu'on a déjà entendue à la fin de la saison 9. Si Angela Kang suit là encore les comics, il s'agit de Stéphanie. Membre du Commonwealth, elle se lie d'amitié avec Eugene pendant la guerre contre les Chuchoteurs.



Ils ont même une liaison. Pour le moment, on sait simplement qu'elle est originaire de Strasbourg en Pennsylvanie et qu'elle allait aussi dans le magasin de glaces l'En Cornet. Après des heures de parlotes, Eugene franchit la frontière invisible et lui révèle sa véritable identité. "Les vivants sont dangereux", le met en garde la voix féminine. Mais cet échange devrait se poursuivre dans les prochains épisodes.

Eugene a-t-il communiqué avec le Commonwealth ? Crédit : Jace Downs/AMC