Virgil et Michonne dans l'épisode 13 de "The Walking Dead"

publié le 23/03/2020 à 12:25

C'est un autre épisode de la saison de The Walking Dead qui va vous remuer. Comme ce qui avait été divulgué sur les forums des fans de la série, cet épisode 13 est le dernier de Michonne. Attention, la suite du papier est truffée de spoilers.



Au moment où nous écrivons ces lignes, nous avons encore du mal à réaliser que Michonne n’apparaîtra plus dans la série The Walking Dead. Après Rick, c'est au tour d'un autre personnage emblématique de faire ses adieux. Les fans s'y attendaient depuis des mois, l'actrice Danai Gurira avait confirmé les rumeurs : elle quitterait la série en cours de diffusion de la saison 10, pour poursuivre ses autres tournages, dont le très attendu Black Panther 2.

Pour What We Become (Ce que l'on devient), l'intrigue est coupée de tout ce qui s'est passé précédemment à la Colline. Michonne se trouve sur l'île de Virgil, où elle est censée récupérer des munitions pour armer la Colline. Très rapidement, elle se rend compte qu'elle est en réalité tombée dans un piège du naufragé, qui a bien caché son jeu.

La tisane de l'ultime délire

Arrivée sur l'île, ancienne base de militaire américaine, Michonne comprend que Virgil l'a emmené ici pour tuer des zombies. Il veut retrouver sa femme, enfermée dans un ancien centre médical, où ses habitants ont tous et toutes été transformés. Ou presque. Michonne découvre que trois personnes sont aussi prisonnières de ce bunker, après le pétage de plomb de Virgil. Parce qu'il a pris la mauvaise décision, sa famille est morte, décimée par le virus apportée par des naufragés.



Michonne droguée par Virgil Crédit : Gene Page/AMC

Le pauvre homme que l'on pensait être est en réalité un malin stratège qui empoisonne notre guerrière avec une plante appelée stramoine. La mise en scène, au moment où Michonne commence à avoir des hallucinations nous emmène dans une sorte de Quatrième Dimension. Michonne revit son passé, mais en réalisant des choix totalement différents. Elle ne sauve pas Andréa, qui était sa meilleure amie, et se retrouve dans le camp des Sauveurs de Negan. Une mise en scène surprenante, ponctuée par le retour de personnages disparus depuis de nombreuses saisons.

Michonne devient le bras droit de Negan

Dans son ultime épisode, Rick revoyait toutes les personnes qui ont compté pour lui et qui lui apportaient la paix et le réconfort, avant l'explosion du pont. Pour Michonne, c'est différent. Son hallucination démarre avec Siddiq. Tué par le Chuchoteur Dante, il reproche à Michonne de les avoir laissé tomber de ne pas avoir rempli sa mission : protéger Alexandria. Nul doute que c'est la culpabilité de l'héroïne qui se matérialise avec ce discours face à Siddiq.

Dans la suite de son délire, les scènes s'enchaînent : Daryl snobe Michonne, qui essaye plus tard de tuer Negan. Le courage de la guerrière fait sourire notre ancien grand méchant de la série qui l'a prend sous son aile. On se retrouve ensuite dans le terrible final de la saison 7, où Negan fracasse les crânes de Glenn et Abraham. Cette fois, tout est changé. C'est Michonne qui se charge de cela, et on comprend enfin le plan qui avait tant agité la communauté de fans de The Walking Dead lors de la diffusion de la première bande-annonce de la saison 10.

L'émotion devrait être vive chez les fans en revoyant Rick, Glenn, Abraham, Maggie et Sasha, héros et héroïnes disparus de la série. Seule Maggie est encore officiellement en vie et fera son retour dans la série pour la saison 11.

Le départ pour rechercher Rick

Cette dernière partie de l'épisode 13 confirme la théorie populaire sur le départ de Michonne. Elle va quitter ses enfants pour partir à la recherche de Rick. Elle trouve d'abord les bottes du shérif dans un espace de stockage. Virgil la mène ensuite sur un vieux cargo, où d'autres d'indices de la présence de Rick s'offrent à nous. Un Iphone, oui vous avez bien lu, on se demande comment cet outil a pu arriver ici, a été utilisé par l'ancien shériff. Il a dessiné les portraits de Michonne et Judith. R.J est absent, car Rick n'avait aucune idée de la grossesse de Michonne avant de disparaître.

Michonne et Judith dessinées par Rick après sa disparition Crédit : capture d'écran OCS

La guerrière trouve une sorte de carnet de bord avec une destination : un chantier naval dans le New Jersey. Avant de se lancer dans cette quête, Michonne veut repasser par le continent pour déposer ses trois nouveaux amis en sécurité. C'est Judith qui la convainc de ne pas rentrer à la maison et d'aller chercher Rick. "Tu dois y aller. Absolument. Ça va aller. Il a peut-être plus besoin de toi. Il essaie peut-être de rentrer sans personne pour l'aider", articule la fillette dans le talkie-walkie, une grosse larme roulant sur sa joue. Michonne prend donc la décision de partir chercher Rick, laissant ses enfants sous la responsabilité de Daryl.



Arrivée dans un terrain inconnu, Michonne fait la rencontre d'un couple de survivants. Nous n'aurons pas plus d'informations sur leur identité. La guerrière décide de les aider et rejoint vers d'autres groupes de personnes, probablement en direction de l'endroit où se trouve Rick.