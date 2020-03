"The Walking Dead", saison 10 : qui pourrait remplacer Alpha ?

publié le 22/03/2020 à 07:34

L'épisode 12 de la saison 10 a ce qu'il faut comme fin choquante. Un moment attendu depuis de nombreux mois par les fans de The Walking Dead. Mais, après l'émotion, place à la réflexion pour la suite de cette saison. Attention, la suite du texte est remplie de spoilers.



Alpha est morte. La cheffe des Chuchoteurs finit son règne de la Terreur décapitée par Negan à la fin de l'épisode 12, exactement comme dans les comics. À quelques différences près : Negan a assassiné Alpha sur les ordres de Carol, qui l'avait donc libéré de sa geôle d'Alexandria. Dans la bande dessinée, l'ancien chef des sauveurs tue Alpha pour Rick et lui offre sa tête en signe de paix.

L'épisode 12 se termine par la tête d'Alpha transformée en zombie, exactement comme le triste sort qu'elle a offert à Henry dans la saison 9. Maintenant que la grande méchante de cette saison 10 a disparu, qui pourrait la remplacer ? Car on le sait, dans The Walking Dead, la mort d'un méchant ou d'une méchante n'est jamais synonyme de paix pour Daryl, Rosita, Michonne et leurs compagnons.

Beta, le choix "logique"

Bras droit, lieutenant et second attitré de Beta, il serait donc logique que le colosse prenne la place d'Alpha en tant que leader des Chuchoteurs. Pour le moment, il ignore que sa chère et tendre a été décapitée par Negan. Quand il l'apprendra, on espère que notre ancien Sauveur sera loin du périmètre du colosse.

Ryan Hurst incarne Beta dans la saison 9 de "The Walking Dead" Crédit : Jace Downs/AMC

La guerre contre les Chuchoteurs est donc loin d'être finie, car Beta voudra venger la mort d'Alpha par tous les moyens. Après la destruction de la Colline, il va sûrement prévoir une attaque contre Alexandria, où il pense que doit se trouver maintenant Lydia, la fille d'Alpha et ses compagnons. Cependant pour le moment, tout le monde est éparpillé dans la forêt et Alexandria n'a pas encore eu connaissance de la destruction de la Colline.

Georgie du Commonwealth, la plus attendue

On n'attend plus l'arrivée du Commonwealth, cette communauté ultra-équipée dans The Walking Dead. Selon les théories les plus populaires à ce sujet, elle serait dirigée par Georgie, apparue dans l'épisode 12 de la saison 8. Blonde, propre, indemne et tenant un discours élaboré, elle se présente simplement comme Georgie.

Elle propose un échange à Maggie, Rosita et Michonne : des vivres et de la musique contre des connaissances qu'elle garde précieusement en tête. Plus tard, elle arrive à persuader Maggie d'abandonner la Colline pour s'occuper d'une autre communauté, près d'un port, comme la survivante l'explique dans une lettre à Jésus (épisode 7, saison 9).

Georgie serait la cheffe du Commonwealth Crédit : AMC

Depuis de nombreux mois les fans parient que le Commonwealth sera le nouvel ennemi de nos héros et héroïnes comme dans les comics. La théorie pourrait enfin voir le jour, car Eugene va se mettre en route pour rencontrer pour la première fois Stéphanie, son interlocutrice mystérieuse à la radio.



Dans les comics, elle fait partie du Commonwealth. On a d'ailleurs un aperçu de l'arrivée d'Eugene, Ezekiel et Yumiko devant les barricades de cette nouvelle communauté, dans la bande-annonce de la saison 10. Reste maintenant à savoir pourquoi le Commonwealth chercherait à entrer en guerre contre les protagonistes. Peut-être pour se protéger d'autres menaces extérieures et faire le plein de vivres, armes et nouvelles recrues ?

Yumiko, Eugene et Ezekiel en route Crédit : capture d'écran YouTube

"Les Autres", ces mystérieux ennemis de l'île

Certains et certaines reconnaîtront dans les Autres l'influence de la série Lost. Ces hommes et ces femmes dont on ignore beaucoup de choses sont présentés par des ennemis par Virgil dans le teaser de l'épisode 13.



"Ils ont apporté de la violence, le virus, ce qui a tué ma famille", explique le naufragé à une Michonne furieuse de comprendre qu'elle a été piégée. Virgil va certainement lui demander de tuer ces "Autres" qui ont semé la pagaille sur l'île. Mais, la guerrière étant à peu d'épisodes de sa sortie définitive de la série, elle pourrait échouer dans sa mission. Les Autres pourraient alors traverser l'océan, arriver à Oceanside et se décider à conquérir le reste du territoire.