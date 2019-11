publié le 21/11/2019 à 10:10

Il ne reste plus qu'un épisode avant la traditionnelle coupure de The Walking Dead. Alors que les fans se remettent du brutal épisode 7, la chaîne américaine AMC intensifie la promotion de l'épisode 8, intitulé The World Before (Le monde avant).



Dans le trailer, où la tension est palpable, on remarque l'apparition d'un nouveau personnage. Après Dante et Gamma, c'est au tour de Virgil de faire ses premiers pas dans la saison 10. Il essaye d'échapper à Judith qui le coupe au niveau du talon d'Achille (ou du genou). À terre et terrorisé, il se retrouve face aux sabres des deux héroïnes. La scène se déroule sur la plage, près de la communauté d'Oceanside, où une bataille éclatera.

Interprété par Kevin Caroll (The Leftlovers, Sacred Lies et Lucifer), Virgil est un homme "très intelligent, débrouillard et qui cherche désespérément à rentrer chez lui auprès de sa famille", comme le décrit le compte officiel de The Walking Dead. N'existant pas dans les comics, Virgil est, pour le moment, un inconnu pour les fans de la série.

TWDxReveals continues with a first look at Virgil. Virgil is a highly intelligent and resourceful and desperately trying to get home to his family. Please welcome Kevin Carroll to the #TWDFamily. New reveals every Thurs until premiere. #TWD pic.twitter.com/qcQgyeHhqK — The Walking Dead AMC (@WalkingDead_AMC) August 1, 2019

Un lien avec Rick ?

Pour le redditor [utilisateur du forum Reddit] KangEndgame, la fin de Michonne de The Walking Dead serait liée à l'Oceanside et à Virgil. Selon lui, la guerrière d'Alexandria devrait se rendre dans la communauté portuaire avec un convoi, dans lequel se trouve Judith, comme on le voit dans l'épisode 5, pour leur apporter de la nourriture.

Une fois arrivée, Michonne devrait faire la connaissance de Virgil, dont on sait, d'après la description officielle qu'il est "à la recherche de sa famille". Il devrait expliquer à Michonne qu'il vient du même endroit où est retenu Rick, depuis l'explosion du pont. Rappelez-vous, il est sauvé par Jadis et emmené dans le fameux hélicoptère on ne sait où. En entendant Virgil parler de Rick, Michonne ne saurait que faire. Virgil voudrait retourner, en bateau, de là où il vient pour aller chercher les siens.

> The Walking Dead 10x08 Super Extended Trailer Season 10 Episode 8 Promo/Preview HD "The World"

Michonne prendrait la mer avec Virgil

Michonne réaliserait que RJ est en sécurité à Alexandria et que Judith peut se débrouiller toute seule (on l'a vu dans la séquence badass de l'épisode 3). C'est d'ailleurs la fillette qui encouragerait sa mère à prendre le large avec Virgil et de retrouver Rick. Michonne se laisserait convaincre et déciderait de partir seule, pour ne pas mettre en danger ses enfants. La théorie se tient puisque dans le teaser de l'épisode 8, on voit Michonne à bord d'un petit bateau. Il faudra encore patienter quelques jours avant de découvrir la véritable identité de Virgil et s'il va réellement être en lien avec le départ de Michonne.

Michonne rejoint-elle Rick ? Crédit : capture d'écra YouTube