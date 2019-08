publié le 26/08/2019 à 15:33

Marvel Studios a dévoilé la suite de sa Phase 4 lors de la D23. La grand-messe Disney, qui s'est déroulée du 23 au 25 août 2019 en Californie a en effet permis à Kevin Feige de dévoiler de nouvelles séries Marvel-Disney+ et de donner des détails sur les très attendus Black Panther 2 et The Eternals.

La phase 4 de Marvel, qui débutera le 29 avril 2020 avec Black Widow, compte donc désormais 8 séries et 6 longs-métrages étalés entre 2020 et 2022. Un futur sur tous les écrans et pour toutes les générations de fans, annoncé à quelques jours du 80e anniversaire de la Maison des Idées. Les fans de Game of Thrones ont d'ailleurs été ravis d'apprendre que Richard Madden (Robb Stark) et Kit Harington (Jon Snow) se retrouveront dans une nouvelle aventure.

Afin de vous y retrouver dans tous ces projets de films, RTL Super fait le point sur les projets Marvel de la Phase 4 annoncés lors de la D23.

Les nouvelles séries "She-Hulk", "Moon Knight" et "Ms Marvel"

Ces trois nouvelles productions viennent s'ajouter aux séries déjà prévues sur Disney+ : The Falcon and the Winter Soldier (2020), WandaVision (été 2021), Loki (2021) et Hawkeye (fin 2021), dont plusieurs membres de la production, actrices, scénaristes , réalisateurs étaient présents vendredi à la convention D23. Si on ne connaît pas les détails du casting de ces nouvelles séries, on en connait les grandes lignes.



She-Hulk, sera centré sur l’avocate Jennifer Walters, cousine de Bruce Banner. Ms Marvel racontera l'histoire de Kamala Khan, première héroïne Marvel de confession musulmane. Enfin Moon Knight traitera d'un justicier sans super-pouvoirs, comparable à Daredevil ou encore Batman.

"Black Panther 2" a enfin une date de sortie

La suite des aventures de T'Challa (Chadwick Boseman) se précise enfin. Black Panther 2, qui serait un titre provisoire, sortira le 6 mai 2022. Ryan Coogler, réalisateur de Black Panther, sera de retour derrière la caméra pour ce nouveau film de la Phase 4.

On ignore encore quel sera le synopsis du film, mais la rumeur persistante indique que Namor y sera le grand méchant. Prince des mers, il a été teasé dans Avengers : Endgame, lorsqu'Okoye (Danai Gurira) indique à Black Widow (Scarlett Johansson) que le Wakanda a subi un séisme sous l’océan.

Just announced at #D23Expo: Ryan Coogler returns to direct Marvel Studios’ BLACK PANTHER 2, in theaters May 6, 2022. pic.twitter.com/yYHZPA89eh — Black Panther (@theblackpanther) August 24, 2019

Le casting de "The Eternals" s'agrandit

> Black Panther 2 Announced and Eternals Cast Revealed at D23 Expo!

C'est un casting 5 étoiles qui sera à l'affiche de The Eternals, réalisé par Chloé Zhao (Les Chansons que mes frères m'ont apprises, The Rider), qui devient la première femme aux commandes d'un film Marvel.



Déjà annoncé lors du Comic-Con de San Diego en juillet 2019, le film a révélé la suite de son incroyable casting. Aini, Kit Harington troque son épée de Game of Thrones pour incarner Dane Whitman, alias Black Knight. Gemma Chan, vue dans Captain Marvel dans le rôle de Minn-Erva, se glissera dans le costume de Circé.



Enfin, Barry Keoghan (Chernobyl) interprétera Druig. Le trio rejoint Angelina Jolie, Richard Madden, Salma Hayek, Lauren Ridloff, Lia McHugh, Don Lee et Kumail Nanjiani, sans oublier Brian Tyree Henry.