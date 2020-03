"The Walking Dead", saison 10, épisode 11 : émotions et retrouvailles avant la bataille

publié le 09/03/2020 à 13:21

Si vous passez un mauvais début de semaine, cet épisode 10 de The Walking Dead ne devrait pas vous redonner le sourire. Morning Star prépare les fans au pire pour les héros et héroïnes de la Colline, pris au piège par Alpha. Attention, la suite contient des spoilers.

L'influence de Game of Thrones n'est pas loin dans Morning Star. Comme dans l'épisode 3 de la saison 8 de GoT, Morning Star est centré sur l'avant-bataille que les protagonistes mèneront contre les morts. La Colline se retrouve encerclée par la horde d'Alpha, qui a barré toutes les routes aux alentours, isolant la communauté dirigée maintenant par Yumiko. Impossible de recevoir l'aide d'Alexandria et d'Oceanside. Ils et elles ne sont qu'une vingtaine de combattants "valides" pour défendre leur communauté et leurs enfants, cachés dans le sous-sol de la maison de Maggie.

Avant de passer à l'action, c'est le temps de l'amour et du pardon. Carol fait son grand retour, après avoir provoqué l'accident de la grotte, qui a pu coûter la vie à Magna et Connie. La Reine retrouve son Roi, puis Lydia et Daryl. De l'autre côté des barbelés, Negan essaye, en vain, de retarder le massacre.

Les adieux à la reine

Certaines séquences à la Colline sont tournées pour vous tirer les larmes (et ça risque de fonctionner). Carol et Ezekiel se retrouvent après des mois l'un de l'autre. La Reine découvre qu'Ezekiel a une partie de la gorge gonflée et qu'il est donc gravement malade. Alors que la Mort se rapproche de la Colline, les deux anciens amants partagent un moment dans leur lit. Puis Carol et Lydia se retrouvent devant le porche de la maison, où sur le mur, Lydia retrouve le "L+H" dans un cœur. Henry n'aura jamais été aussi présent dans cet épisode. Les deux femmes en deuil parlent à bâtons rompus. Lydia reconnaît qu'elle ne déteste pas Carol, qui avoue qu'elle fera tout pour tuer sa mère.

Dans la maison des Green, Daryl fait tout pour éviter que Judith parte au combat. Avant de partir sur le champ de bataille, Daryl enlace la fillette dans un moment qui pourrait vous émouvoir. Sans Daryl, Judith et R.J se retrouveront sous la garde d'Ezekiel. Les deux hommes ont en effet décidé que si les choses tournent mal, l'un d'eux ira chercher les enfants et les aideront à s'échapper. Michonne à des kilomètres de là, ignore tout du grave danger qui menace ses enfants.

Eugene a un date

Depuis quelques épisodes, Eugene parle à la radio avec une mystérieuse voix féminine. Comme dans les comics, il s'agit de Stéphanie. Si au départ, la survivante, membre du Commowealth, la communauté fortunée et armée, refuse de se dévoiler à Eugene, l'arrivée de Rosita dans l'équation fait tout basculer. Rosita découvre en effet qu'Eugene converse avec Stephanie dans le plus grand des secrets. Elle comprend qu'il est complètement amoureux et l'exhorte à dévoiler ses sentiments à la mystérieuse élue, avant la grande bataille qui se prépare. Contre toute-attente, Stéphanie donne rendez-vous à Eugene dans une semaine, à Charleston en Virgine-Occidentale, vers les gares de triages. Une bonne nouvelle pour le meilleur ami de Rosita, qui déclare avant de partir au combat : "J'ai un date".

Negan prêt à basculer

Dans le camp des Chuchoteurs, Negan brouille de plus en plus les pistes aux fans. Il a réussi à obtenir la confiance d'Alpha, gagné son masque de Chuchoteur et le droit de coucher avec la cheffe. Mais, veut-il vraiment la mort de ses anciens ennemis ? C'est en réalité peu probable. Dès le début de l'épisode, il suggère à Alpha de forcer la Colline à

à plier le genou (coucou la référence à Game of Thrones) et donc à rejoindre les Chuchoteurs plutôt que de commettre un massacre. Alpha ne semble pas fermée à l'idée. Mais lorsque Beta et ses sbires catapultent de la résine de pin sur les combattants et met à tout le petit groupe, Negan réalise que le massacre est en route. Alpha avoue qu'elle veut toute la Colline auprès d'elle, mais dans "sa horde", c'est-à-dire en tant que morts-vivants.