Le retour de Rick Grimes se prépare. Le shérif de The Walking Dead disparu dans l'hélicoptère au début de la saison 9, poursuivra effectivement ses aventures sur grand écran. Presque un an après l'annonce des films, Scott M. Gimple, qui supervise le projet, en dit un peu plus.

Balayant la question qui brûle les lèvres des fans, à savoir où diable est parti Rick dans cet hélicoptère, Scott M. Gimple a préféré expliquer : "On vous en dira bientôt plus", au micro du média américain Comic Book. À priori, de nouvelles informations sur ces films pourraient être dévoilées pendant le New York Comic Con (4-6 octobre 2019), où se tient le panel The Walking Dead, le 5 octobre 2019.

"Mr Kirkman [le créateur des comics The Walking Dead] est très impliqué dans le projet et ça a été très sympa de travailler avec lui. On a travaillé ensemble sur la série [Gimple a été le showrunner des saisons 4 à 8], mais bosser sur les films, dans une salle, juste lui et moi, ça été une joie incroyable et un sentiment étrange pour cette 10e année [dans The Walking Dead", poursuit-il. La suite, on l'espère au New York Comic Con.