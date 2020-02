Daryl (Norman Reedus) et Carol (Melissa McBride) dans "The Walking Dead"

publié le 26/02/2020 à 08:30

Rien ne va plus entre Carol et Daryl. La suite de la saison 10 de The Walking Dead montre combien la relation entre les deux meilleurs amis s'est détériorée au cours de l'épisode 9. Norman Reedus, l'interprète du biker des zombies en dit plus. Attention, spoilers.

La reprise de The Walking Dead n'aura pas été tendre avec les fans. Dans l'épisode 9, Magna et Connie sont probablement mortes ou grièvement blessées après l'explosion de la grotte. Et Daryl préfère partir loin de Carol, responsable, en partie, de l'accident qui a probablement coûté la vie Connie et Magna. Juste avant ce twist final, Carol promettait à son meilleur ami d'arrêter sa vengeance contre Alpha et de poursuivre son combat pour l'avenir. Une promesse rompue quelques instants plus tard. "À chaque fois, on pense qu'on[Daryl et Carol] est sur la même longueur, puis elle fait une connerie. On pense alors que les choses sont rétablies, et elle refait une bourde. Et je pense donc : 'Oui je te soutiens, mais là, ça devient ridicule", confie Norman Reedus au média américain EW.

À la fin de l'épisode 9, Carol supplie Daryl de lui crier qu'elle a eu tort, encore une fois, et que c'est de sa faute si Connie et Magna sont ensevelies vivantes. "Je suis tellement en colère que je n'ai pas envie de lui donner cette satisfaction. Mais encore une fois, en tant que Daryl, je ne vais pas baisser les bras. Je vais chercher un moyen d'entrer dans cette grotte de la mort. Mais, leur relation n'est définitivement plus la même", conclut-il. Les prochains épisodes promettent donc de lourdes tensions entre les deux personnages, sans parler de la culpabilité de Carol si Magna et Connie ont vraiment péri.