"The Walking Dead", saison 10, épisode 9 : la grotte des morts et des larmes

publié le 24/02/2020 à 13:32

The Walking Dead c'est reparti. Après une coupure de deux mois, l'épisode 9 de la saison 10, Squeeze, a été diffusé le 24 février sur OCS. Un retour sombre, voire angoissant pour celles et ceux qui sont claustrophobes, avec un twist final inédit. Attention, la suite contient des spoilers.

L’épisode 9 se déroule quelques secondes après la fin de l'épisode 8. Carol, Daryl, Connie, Magna, Aaron, Jerry et Kelly sont prisonniers dans une grotte où grouille la horde d'Alpha. Nos héros et héroïnes y sont prisonniers par la faute de Carol qui a suivi aveuglément Alpha dans la forêt, sans faire attention aux dangers auxquels elle pourrait s'exposer.

Toute l'intrigue de Squeeze se déroule dans l'obscurité de la caverne, éclairée quelques fois par les faisceaux des lampes torches ou les allumettes de Daryl. Difficile de tout suivre, la luminosité étant faible dans ces passages. Ce qui rappellera aux fans de Game of Thrones, l'épisode de la bataille de Winterfell dans la saison 8. À l'extérieur de la grotte, c'est une autre intrigue qui se dessine dans le camp des chuchoteurs. Alpha comprend que son camp est espionné. Negan comprend qu'il a une carte à jouer pour gagner la confiance de la cheffe.

La grotte de l'Enfer

Daryl (Norman Reedus) et Carol (Melissa McBride) dans "The Walking Dead" Crédit : AMC

Entre la claustrophobie de Carol, la colère de Magna, et les zombies qui sont pressés de dévorer de la chair fraîche, la tension est à son comble sous terre. Cependant, on a peu de temps pour imaginer le pire pour nos héros et héroïnes, puisque Daryl repère vite une sortie dans la grotte. Jerry s'en sort in extremis dans une galerie où ses pieds servent d'apéro aux zombies, qui finalement n'auront goûté que le cuir de ses semelles.

Quelques autres "surprises" attendent notre équipe de spéléologie du jour avec des Chuchoteurs cachés dans les recoins sombres de la grotte. Une ambiance qui pourrait rappeler à certains et certaines le film d’horreur The Descent de Neil Marshall (Hellboy, Doomsday) où une virée de spéléologie vire au cauchemar pour les héroïnes, coincées dans une grotte habitée par des créatures.

Finalement, la sortie de la grotte arrive. Mais la situation dérape, parce que Carol décide de faire encore une fois, cavalière seule. Elle veut faire exploser la horde à l'aide des bâtons de dynamite trouvés par Kelly. Sauf que rien ne se passe comme prévu, la dynamite explose, et la caverne s'effondre sur les protagonistes. Connie et Magna restent sous les gravats. Et on ignore si elles sont encore en vie.

Carol ouvre son cœur

C'est la première fois que Carol parle enfin de sa douleur et de son souhait : faire souffrir atrocement Alpha avant de la tuer. "Je veux qu'elle regrette, qu'elle implore le pardon et là, je la tuerai", explique-t-elle à Daryl. En larmes, elle essaye de rattraper le coup avec Daryl, qui lui pardonne d'avoir mis leurs amis en danger. "Il faut que t'arrêtes. Absolument (...) Me baratine plus jamais, promets-le-moi", lui rétorque Daryl, prêt à tout pour sauver sa meilleure amie dévorée par sa soif de vengeance et son deuil. "Se battre pour notre avenir. Pas pour se venger", résume Daryl. Un choix approuvé par Carol qui, quelques minutes plus tard, partira du groupe pour faire exploser la horde.



En laissant tomber par accident le bâton de dynamite, elle entraînera la destruction de la caverne et la disparition de Connie et Magna. Daryl lutte pour ne pas laisser sa colère et sa tristesse hurler contre Carol, qui le supplie de la désigner coupable, il part de son côté à la recherche d'une autre sortie pour les sauver.

Méfiance chez les Chuchoteurs

Encore une excellente prestation de Jeffrey Dean Morgan Crédit : capture d'écran OCS

À l'extérieur de la grotte, la méfiance commence à gagner les Chuchoteurs. Alpha comprend que "les ennemis" ont découvert où se cachait sa horde. Elle pense qu'elle est espionnée et décide d'envoyer Gamma à la frontière pour renforcer la sécurité. Negan a bien compris que Gamma est l'espionne et le confie à Alpha. Difficile de savoir s'il veut vraiment faire partie des Chuchoteurs ou s'il essaye simplement de brouiller les pistes pour mieux tuer Alpha. Dans tous les cas, sa confession lui permet de se retrouver presque sans testicules et d’atterrir dans les latrines du camp. Alpha finit par faire confiance à Negan et charge Beta de retrouver Gamma. Pour récompenser Negan, Alpha lui offre une partie de jambes en l'air dans les bois, tout en gardant son masque de chair.