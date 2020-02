VIDÉO - "The Walking Dead", saison 10 : les adieux du casting à Danai Gurira (Michonne)

Les interprètes d'Aaron, Rosita et Eugene de "The Walking Dead"

publié le 19/02/2020 à 17:33

À quelques jours de la reprise de la saison 10 de The Walking Dead, Danai Gurira (Michonne) reçoit un hommage touchant de ses partenaires de la série. Christian Serratos (Rosita), Josh McDermitt (Eugene) et Ross Marquand (Aaron) saluent la prestation de l'actrice qui fera ses adieux à la série au cours de la saison 10.

"Merci pour tout ce que tu as fait pour cette incroyable série. Tu as parfaitement incarné ce personnage pendant 7 ans", confie l'interprète d'Aaron à la caméra, dans une vidéo de Fox TV UK. "C'était incroyable de jouer dans cette série et d'avoir quelqu'un [comme toi] à admirer. Je suis fière de toi, et tu vas terriblement me manquer", déclare Christian Serratos en essuyant quelques larmes à la fin de son hommage.

Des mots émouvants, comme ceux de Josh McDermitt : "Tu es la première personne [du casting] que j'ai rencontrée. Je t'admire, tu m'inspires, et je sais que ce ne sont pas des adieux, on se reverra bientôt".

E alguns atores de #TheWalkingDead já começaram a se despedir de #DanaiGurira, nossa querida Michonne.



No video divulgado pela FOX vemos os atores Ross Marquand (Aaron),Christian Serratos (Rosita) e Josh Mcdermitt (Eugene) se despedindo da atriz. pic.twitter.com/tzYvhUxEFT — SÉRIES COM CAFÉ (@seriescomcafe) February 17, 2020

Danai Gurira avait déclaré avant la diffusion de la saison 10 que ce serait sa dernière saison en tant que Michonne dans The Walking Dead. "Je peux confirmer que ce sera ma dernière saison en tant que Michonne dans cette incroyable série. Je voudrais juste vous dire que ça été une des plus grandes joies de ma vie (...). Ce fut une décision très difficile mais d'autres projets m'appellent, en tant que créatrice", confiait-elle au moment au Comic-Con de San Diego en juillet 2019.