"The Walking Dead", saison 10, épisode 12 : l'épisode que les fans attendaient

Walk With Us ne vous laissera pas indemnes. Moins choquant que l'épisode des piques de la saison 9, il est tout aussi fort émotionnellement. C'est sans aucun doute l'épisode que les fans attendaient depuis l'arrivée d'Alpha dans The Walking Dead (saison 9). Attention, la suite contient des spoilers sur cet épisode 12 de la saison 10.

C'est la guerre à la Colline. La Communauté qui a accueilli Lydia dans la saison précédente et subit la vengeance d'Alpha est une nouvelle fois attaquée par la cheffe des Chuchoteurs. Cette fois, la Colline ne s'en sortira pas. L'épisode démarre par une scène des chaos des combattants et des combattantes, encerclés par les zombies et les Chuchoteurs, devant le brasier qu'est devenue la Colline.

Ezekiel est chargé d'emmener tous les enfants à l'abri, mais perd Judith en chemin. Une partie des survivants se sépare : Eugene, Carol et Yumiko d'un côté, Daryl, Jerry, Nabila de l'autre. Plus loin dans la forêt, Negan, Alpha et Beta cherchent Lydia.

Negan tue Alpha, suivant le plan de Carol

Impossible de ne pas démarrer ce récap par le final de cet épisode 12. Certains et certaines se doutaient qu'il se finirait de cette manière, pour les autres, c'est un magistral retournement de situation. Negan emmène Alpha loin des autres Chuchoteurs, dans une maison abandonnée au beau milieu de la nature. La mise en scène nous fait croire qu'il la conduit directement où se trouve Lydia, qu'il a capturée quelques instants plus tôt. Alpha, totalement en confiance avec Negan, le suit sans prendre des précautions.

C'est en ouvrant la porte de la maison, que les spectateurs et Alpha, découvrent qu'elle est vide (et que Lydia est à l'abri ailleurs). La grande méchante de cette saison a à peine le temps de se retourner que Negan lui tranche la gorge. Un moment fort et tendre, puisqu'il l'embrasse avant de la déposer par terre. Cette scène, les fans de comics la connaissent bien, car Negan arrive à gagner la confiance d'Alpha et lui tranche la tête pour l'emmener à Rick, en signe de paix.

Dans la série, Negan emmène la tête d'Alpha à Carol, devenue un zombie, comme ce qu'elle a fait subir à Henry. Tout s'enchaîne : c'est Carol qui a libéré Negan d'Alexandria et qui lui a demandé de tout faire pour tuer Alpha. Pour parvenir à sa mission, Negan est devenu un Chuchoteur, a aidé à la perte de la Colline, mais a réussi son coup.

Connie est introuvable

C'est l'un des autres moments forts de cet épisode 12. Dans le groupe des zombies qui attaquent la Colline, apparaît Magna, le visage couvert de sang. Au départ, tout porte à croire que Magna a été transformée en zombie en étant bloquée sous terre. Dans l'épisode 9, elle reste sous les décombres de la grotte, à cause de Carol. Elle avait en effet laissé tomber un bâton de dynamite sur la horde des morts-vivants, provoquant ensuite l'éboulement et empêchant Magna et Connie de sortir.



On découvre finalement que Magna et Connie se sont fait passer pour des zombies. Elles ont réussi à sortir de la grotte. Malheureusement, elles ont été séparées et Magna ignore où Connie peut se trouver. A bout de nerfs face à cette révélation, Yumiko donne un coup de poing à Carol, incapable de prononcer une parole vers Magna. En même temps, la survivante comprendre que s'excuser n'enlèvera jamais le traumatisme que Magna et Connie ont dû endurer.

Eugene part à la rencontre de Stéphanie

Contre toute-attente, alors que la Colline a disparu et que ses survivants sont dispersé aux quatre coins de la forêt, Eugene veut retrouver Stéphanie. Certes, il culpabilise un peu au début de penser à l'élue de son cœur, alors que ses camarades sont sûrement blessés et que la situation est catastrophique. Mais, encouragé par le discours de Carol, notre cher Eugene va partir pour une grande aventure personnelle. Ils ont rendez-vous dans une semaine à Charleston en Virgine-Occidentale, vers les gares de triages.



Quant à Judith, elle est en état de choc. La guerrière qui n'a jamais cillé devant l'ennemi, étonne pour la première fois. Lorsqu'une Chuchoteuse lui demande de l'épargner, Judith est profondément émue et n'arrive pas à lui porter le coup fatal. Earl la sauve du brasier et réussit à emmener les enfants à l'abri.



Sauf qu'il a été mordu par un zombie et qu'il est condamné. Il parvient à rassurer les enfants et à leur faire croire que leurs parents, qui n'ont en réalité aucune idée où ils se trouvent, vont bientôt venir les chercher. Judith suit le père de cœur d'Alden dans la suite de la maison et découvre qu'il est en train de se transformer. Pour éviter de se jeter sur les enfants, Earl se suicide en se jetant sur un clou. Judith n'a pas d'autres choix que le tuer une fois qu'il est devenu un zombie.