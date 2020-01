publié le 22/01/2020 à 20:10

Les fans de The Walking Dead retiennent leur souffle pour la suite. Michonne (Danai Gurira) va bientôt faire ses adieux à la série, un an après le départ de Rick (Andrew Lincoln). Alors que la saison 10 va redémarrer le 24 février 2020, une théorie sur les circonstances de son départ est très populaire sur le forum de fans Reddit. Attention, la suite contient de potentiels spoilers.



Dans l'épisode 8 de la saison 10, Michonne quitte pour un moment ses enfants et ses compagnons. Elle se rend sur l'île Bloodsworth, dans le détroit de Tanger, où se trouve la famille de Virgil. Le naufragé a été obligé de venir sur la terre de nos héros et héroïnes pour récupérer des provisions et des matériels pour les siens. Mais son escapade coûte cher à Oceanside puisqu'il crée une brèche dans le campement et permet aux zombies d'attaquer et de détruire une partie de la communauté.

Pour payer ses dettes, il devra fournir des armes à Michonne et par extension aux Communautés. Des munitions qui seront décisives dans la guerre contre Alpha. "Cela pourrait mettre fin à la guerre (...) Ce n'est pas grave maman, on ne doit perdre personne d'autre", la réconforte Judith. Daryl aura la garde de Judith et R.J pendant l'absence de Michonne qui ne devrait durer que quelques jours. Mais, selon la théorie sur Reddit, ce départ de la guerrière est le début de sa fin.

Quitter les siens pour Rick

Il n'aura échappé à peu de fans que le départ de Michonne serait lié de près ou de loin à Rick. Selon la théorie, Michonne et Virgil auraient à un moment une discussion sur leur familles respectives. La guerrière parlerait de son fils R.J et expliquerait qu'il s'appelle ainsi en hommage à son père Rick Grimes. Virgil aurait alors une sorte d'illumination et expliquerait à Michonne qu'il a connu un homme s'appelant Rick. Michonne déciderait alors de rester sur l'île de Virgil pour essayer de remonter la piste vers Rick, laissant Judith et R.J à Daryl et Carol.

Judith et Rick Junior dans la saison 10 de "The Walking Dead" Crédit : AMC

Comment Rick aurait-il pu se retrouver sur cette île ? Selon le site américain Uproxx, la base navale où se trouve Virgil et les siens a pu servir d'aire d’atterrissage à l'hélicoptère qui récupère Rick et Jadis dans la saison précédente. Rick aurait pu être soigné sur l'île et donc être en contact avec Virgil, avant de repartir vers, une autre communauté.

Michonne restera encore présente dans la suite de la saison 10, puisqu'on la voit dans le teaser de l'épisode 9. Reste maintenant à savoir si elle se trouve de nouveau près d'Alexandria et donc prête à retrouver ses enfants ou bel et bien parti à la recherche de Rick.