publié le 18/12/2019 à 19:02

Star Wars n'a pas fini de faire rêver les fans. 42 ans après la sortie d'Un nouvel espoir, la saga consacrée à la dynastie Skywalker se termine avec Star Wars IX, en salles le 18 décembre 2019.

Mais que les fans se rassurent, l'avenir de Star Wars est assuré pour "les 10 ans à venir", comme l'a confié Kathleen Kennedy, la présidente de Lucasfilm. Il a été annoncé qu'une pause de trois ans suivra la sortie de L'Ascension de Skywalker. Disney et Lucasfilm ont accordé leurs violons en précisant que les prochains films Star Wars ne seront pas en lien avec la famille de Luke et Leia et qu'ils exploreront des personnages encore jamais vus au cinéma. C'est donc une toute nouvelle génération de héros et héroïnes et d'aventures qui envahira les salles obscures.

Cependant, avec le départ officiel des showrunners de Game of Thrones, qui devaient réaliser une nouvelle saga, cet avenir est on ne peut plus flou. Entre la trilogie de Rian Johnson annoncée il y a plus d'un an, l'arrivée de Kevin Feige, le boss de Marvel Studios dans la galaxie lointaine, les fans ne savent plus où donner de la tête. RTL Super fait le point sur tout ce que l'on sait déjà de la future galaxie lointaine sans les Skywalker.

Fin 2019 : la suite de "The Mandalorian"

Première série Star Wars sur Disney+, The Mandalorian est centrée sur le personnage de "Mando" (Pedro Pascal). Directement tirée de l'univers Star Wars, la fiction propose de suivre un chasseur de prime du peuple des Mandaloriens. Les fans connaissent bien ce peuple grâce au personnage culte de Boba Fett, l'homme masqué qui traquait Han Solo avec son grappin et son jet-pack. Reconnaissables grâce à leurs tenues et leurs casques à la visière singulière, les Mandaloriens restent néanmoins bien moins connus que les Jedi ou les Sith.

Les événements se déroulent dans la droite suite de la trilogie originelle, cinq ans après la fin du Retour du Jedi. L'Empire a connu sa chute et une nouvelle République a été instaurée après les actions héroïques de Luke Skywalker, de la princesse Leia et de Han Solo.

Aux États-Unis, la série s'achève le 27 décembre 2019 (épisode 8) sur Disney+. mais, en France, on ignore encore à quelle date The Mandalorian sera diffusée, sachant que la plate-forme sera disponible le 31 mars 2020.

Février 2020 : la saison 7 de "Star Wars : The Clone Wars"

Annulée brutalement en 2013, la série animée Star Wars : The Clone Wars sera bel et bien de retour. 12 nouveaux épisodes ont été commandés afin de terminer la série qui se déroule entre La Guerre des Clones (épisode II) et La Revanche des Sith (épisode III) avec Anakin Skywalker, Obi-Wan Kenobi et Ahsoka Tano, la padawan d'Anakin qui a quitté l'Ordre Jedi après avoir été accusée de meurtre.



"Je ne pensais sincèrement pas que nous aurions cette opportunité de faire revenir The Clone Wars (...) grâce au soutien des fans et aux équipes derrière la plateforme de SVOD de Disney, nous avons maintenant la possibilité de raconter d'autres histoires", avait expliqué le réalisateur Dave Filoni.

> STAR WARS: THE CLONE WARS Season 7 Official Trailer (HD) Animated Series

Date encore inconnue : la série sur Cassian Andor de "Rogue One"

Le capitaine de Rogue One, premier spin-off de la saga, poursuivra ses aventures sur le petit écran. Cassian Andor aura droit à sa propre série sur Disney +, où Diego Luna reprendra son rôle de Rogue One. Les fans comprendront que la série se déroulera avant les événements du film, qui permet d'expliquer comment les rebelles ont réussi à mettre la main sur les plans de l'Étoile Noire, avant l'épisode IV.



L'acteur partagera l'affiche avec Alan Tudyk qui incarne le droïde K-2SO, qui travaillait auparavant pour l'Empire avant d'être au côté de la Rébellion, une fois son circuit électronique modifié.

Date encore inconnue : la série sur Obi-Wan Kenobi

Depuis la fin de La Revanche des Sith (2005), les fans espéraient de nouvelles apparitions d'Obi-Wan Kenobi (Ewan McGregor) dans les films de la saga. Il aura fallu attendre 14 ans pour que Disney et Lucasfilm annoncent officiellement le retour de l'ancien Maître d'Anakin Skywalker à l'écran.



Il sera bientôt le héros de sa propre série, diffusée sur Disney+, comme les fans l'ont découvert lors du panel Star Wars à la D23 Expo. Si pour le moment on ignore quand cette fiction sera diffusée, on sait quand même où elle se situe dans la chronologie de la saga intergalactique.

La dernière apparition de Kenobi dans "La Revanche des Sith" Crédit : capture d'écran YouTube

Le site officiel de Star Wars précise ainsi aux fans que les nouvelles aventures d'Obi-Wan Kenobi se dérouleront "8 ans après les événements de La Revanche des Sith", sur la planète Tatooine, dernier endroit où nous avons vu Obi-Wan Kenobi remettre Luke Skywalker à Owen Lars et Beru Whitesun [l'oncle et la tante de Luke].

Date encore inconnu : un film de Kevin Feige

Kevin Feige à la Comic Con de San Diego le 20 juillet 2019 Crédit : Alberto E. Rodriguez / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP

Kevin Feige ne va pas simplement s'occuper de Marvel dans la grande famille Disney, mais aussi d'un nouveau projet de film dans l'univers Star Wars. Selon le magazine The Hollywood Reporter, le boss des Studios Marvel, "un grand fan de Star Wars", travaillera main dans la main avec Kathleen Kennedy de Lucasfilm sur un projet de film post-Skywalker. Aucune information n'a été apportée sur la nature de ce long-métrage : s'il s'agit d'un épisode d'une potentielle nouvelle saga ou un spin-off.







"Avec la fin de la saga Skywalker [après l'Épisode IX de cet hiver], Kathy contribuera à créer une nouvelle ère dans l'univers Star Wars, et nous savons combien Kevin [Feige] est un immense fan de la saga. C'était logique pour nous d'unir ces deux producteurs de talent pour travailler sur un film Star Wars ensemble", a fait savoir Alan Horn, co-président de Disney.



Reste maintenant à savoir s'il ne devra pas abandonner ce projet intergalactique puisqu'il planche aussi sur l'arrivée des mutants, Deadpool et des Quatre Fantastiques dans le MCU, depuis le rachat de la Fox par Disney.