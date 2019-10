David Benioff et D.B Weiss lors de la 68e cérémonie des Emmy Awards en 2016

publié le 29/10/2019 à 14:06

C'est "avec regret" que David Benioff et D.B. Weiss, les anciens showrunners de Game of Thrones ont abandonné Star Wars. Le média américain Deadline rapporte en effet que le duo le plus demandé du petit écran n'assurera pas la production d'un prochain film de la saga intergalactique pour se consacrer pleinement à leur projet pour Netflix.

David Benioff et D.B. Weiss avaient initialement été chargés de créer une toute nouvelle trilogie Star Wars après la fin de l'ère Skywalker, qui va se conclure avec l'Episode IX cet hiver. D'une trilogie entière, la paire avait réduit la voilure pour ne finalement prendre le contrôle créatif que du premier film de cette nouvelle trilogie intergalactique, comme les fans l'avaient appris en août 2019.

Une décision survenue peu de temps après que le grand public apprenne que David Benioff et D.B. Weiss signent un juteux contrat avec le géant américain du streaming.

Un contrat de "9 productions" avec Netflix

Un deal à 250 millions de dollars pour "neuf productions", comme le précise le média américain Deadline. On ignore encore s'il s'agit de neufs films ou d'une série de neufs saisons ou neufs séries différentes. Dans tous les cas, il s'agit d'un projet titanesque qui a obligé le duo à se retirer de la saga Star Wars. "Il y a peu d'heures dans une journée et nous avions estimé que nous ne pouvions pas rendre justice à Star Wars et à nos projets Netflix. Nous quittons donc [Star Wars] à regret", ont-ils déclaré à Deadline.