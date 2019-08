publié le 26/08/2019 à 22:01

Ils se sont exprimés à la D23. Kevin Feige, le boss des studios Marvel, et Tom Holland, l’interprète de Spider-Man se sont retrouvés à la convention bisannuelle, où ils ont été questionnés sur leur ressenti et sur l'avenir de l'Homme-Araignée dans le MCU.

"Nous avons fait 5 films géniaux, ces 5 dernières années ont été incroyables, c'était les 5 plus belles années de ma vie. Qui sait ce qu'il se passera dans le futur ? Tout ce que je sais c'est que je vais continuer à interpréter Spider-Man et à m'éclater", a expliqué Tom Holland aux magazines EW et People. "Ça va être vraiment génial, quelque soit la manière dont on décide de le faire, le futur de Spider-Man va être différent mais il sera tout aussi génial et incroyable. Nous trouverons de nouvelles manière de le rendre encore meilleur", a confié l'acteur, après une semaine agitée.

Le 20 août 2019, les studios Marvel ont décidé de se retirer de la franchise Spider-Man, faute d'avoir trouvé un accord financier satisfaisant avec Sony. La firme qui détient les droits cinématographiques du personnage a annoncé "déplorer cette décision" et a dit "espérer que cela change dans le futur". Au cours de la même convention, le patron des studios Marvel, Kevin Feige, est lui aussi revenu sur la fin de leur collaboration.

Kevin Feige estime qu'ils ont "raconté l'histoire qu'ils voulaient"

"Concernant Spider-Man, je ressens de la gratitude et de la joie", a révélé Kevin Feige au micro de People et Entertainment Weekly. "Nous avons fait cinq films au sein du MCU avec Spider-Man : deux films solos et trois avec les Avengers. C’était un rêve que je ne pensais pas réalisable. Il n’a jamais été question que cela puisse durer éternellement. Nous savions que c'était pour une période de temps limité, nous avons raconté l’histoire que nous voulions, et je serai toujours reconnaissant pour cela", a ajouté Kevin Feige.

Malgré le hashtag #SaveSpiderMan, les réactions des acteurs sur les réseaux sociaux et les déclarations de Sony, il se pourrait bien que Tom Holland ne réapparaisse plus dans le MCU. En descendant de scène où il présentait le film Onward (un film Disney dans lequel il prête sa voix), l'acteur de 23 ans a tenu à exprimer sa gratitude : "Hé tout le monde, ça a été une semaine intense mais je voulais que vous sachiez que je vous aime 3000 [réplique culte d'Avengers 4]".