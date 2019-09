publié le 27/09/2019 à 16:02

Kevin Feige ne va pas simplement s'occuper de Marvel dans la grande famille Disney, mais aussi d'un nouveau projet de film dans l'univers Star Wars. Selon le magazine The Hollywood Reporter, le boss des Studios Marvel, "un grand fan de Star Wars", travaillera main dans la main avec Kathleen Kennedy de Lucasfilm sur un projet de film post-Skywalker.



"Kevin Feige a discuté d'une incursion dans l'univers Star Wars avec Kathleen Kennedy, Alan Horn et Alan Bergman [les co-présidents des Studios Disney] à la fin de l'été", indique le magazine. "Nous sommes très impatients de découvrir les projets de Kathy et de l'équipe de Lucasfilm, pas seulement à propos de Star Wars mais aussi d'Indiana Jones, de Children of Blood and Bone [adaptation des livres de Tomi Adeyemi] avec Emma Watts et la Fox", a fait savoir Alan Horn.

"Avec la fin de la saga Skywalker [après l'Episode IX de cet hiver], Kathy contribuera à créer une nouvelle ère dans l'univers Star Wars, et nous savons combien Kevin [Feige] est un immense fan de la saga. C'était logique pour nous d'unir ces deux producteurs de talent pour travailler sur un film Star Wars ensemble."

Un passionné de "Star Wars"

Kevin Feige va-t-il petit à petit prendre le contrôle créatif de Lucasfilm et étendre son influence dans l’empire Disney ? Ou s'agit-il simplement de réaliser un rêve de gosse ? Disney a fait savoir que c'est bien Kathleen Kennedy qui garderait le contrôle sur la franchise Star Wars et qu'il ne s'agissait rien d'autre que d'une saine collaboration. Une autre source de Hollywood Reporter a indiqué que Kevin Feige avait déjà approché une grande pointure pour devenir un des acteurs centraux de ce nouveau film avec un rôle déjà très précis en tête pour lui.

Le magazine ne dévoile rien d'autre concernant l'éventuel scénario, le type de film ou l'acteur en question. Il est probable que rien de ces futurs projets ne sera dévoilé avant la sortie de Star Wars: L'Ascension de Skywalker. Disney a appris à ne pas aller trop vite dans ses annonces et ses films après le semi-fiasco que fut Solo.

Impossible de savoir sur si Kevin Feige travaillera sur un tout nouveau projet ou l'un des nombreux déjà annoncés. S'il réalisera ou produira. Le réalisateur de l'Episode VIII, Les Derniers Jedi, Rian Johnson, travaille sur une nouvelle saga cinématographique Star Wars. Les showrunners de Game of Thrones, D.B. Weiss et David Benioff sont aussi en charge de projets étiquetés Star Wars.

La plateforme de Disney, Disney+, va aussi bénéficier de séries Star Wars comme The Madalorian de Jon Favreau qui débarquera en lancement de ce nouveau service le 12 novembre. Un projet de prequel de Rogue One et un autre, centré sur Obi-Wan Kenobi joué par Ewan McGregor, sont aussi dans les tuyaux.