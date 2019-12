Le droïde D-O de "Star Wars IX" avec télécommande (45 euros)

Le poster de la réplique culte entre Leia et Han Solo dans l'épisode 5 (à partir de 9,99 euros)

Les tomes 1 et 2 de "Dark Vador : Le Seigneur noir des Sith" (16 euros l'un)

La réplique de R2-D2 intéractif compatible avec smartphone et tablette (91 euros)

Toute la saga originelle dans "The Star Wars Archives" (150 euros)

L'oeuvre "Star Wars: Women of the Galaxy" (30 euros)

Le T-Shirt "Baby Yoda" de "The Mandalorian"( 21 euros)

Le jeu "Star Wars : Jedi Fallen Order" : 59,99 euros (PS4), 59,99 euros (Xbox One), 54,00 euros (PC)

L'Enfant de "The Mandalorian" est la star de la galaxie pour Noël

publié le 12/12/2019 à 10:29

Avec la sortie de Star Wars IX le 18 décembre 2019, difficile de passer un Noël sans la galaxie lointaine. De loin, "Baby Yoda", le petit personnage vert de la série The Mandalorian est la star de tous les sapins. Si les fans devront patienter avant de posséder la peluche, ils et elles peuvent se consoler avec d'autres accessoires.

Disney et Star Wars ont dévoilé toute une série de jeux et d'objets de collection, venus d'une galaxie très très lointaine. Pour des soirées d'hiver sous un plaid (et réaliser le marathon Star Wars), RTL Super a sélectionné le coffret ultime de la saga, sans oublier l'édition spéciale des Dernier Jedi.

Pour des cadeaux plus insolites, vous pouvez sélectionner le livre de recettes de la Cantina, en référence à la célèbre Cantina de Mos Eisley (épisode IV) où se rencontrent pour la première fois Han Solo et Luke Skywalker.

Pour découvrir la suite de nos cadeaux Star Wars, lancez notre diaporama ci-dessus.