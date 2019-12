publié le 15/12/2019 à 07:01

"Il y a bien longtemps dans une galaxie lointaine, très lointaine..." Le 18 décembre 2019, les fans découvriront pour la dernière fois de la saga Star Wars, cette célèbre introduction. Cela fait deux ans que la communauté attend avec impatience de découvrir L'Ascension de Skywalker, la suite des Derniers Jedi.

Star Wars IX se déroulera un an après les événements de l'épisode précédent. Si certains nœuds de l'intrigue sont toujours dans votre mémoire, il se peut que certains twists et détails vous aient échappé. Profitez de notre esprit de synthèse avec tout ce dont il faut se rappeler de l'épisode VIII avant de découvrir L'Ascension de Skywalker, qui conclura la saga intergalactique.

Sortie d'un épisode Star Wars oblige, les fans se préparent aussi au marathon des 8 épisodes, et des deux spin-offs (Rogue One et Solo) avant de foncer dans les salles obscures.

Luke est retourné à la Force

Après avoir réussi à se rendre sur Crait grâce à la Force, alors que son corps est sur Ahch-To, Luke parvient à sauver la Résistance en affrontant Kylo Ren et en détournant l'attention des troupes du Premier Ordre.

Après le face-à-face du Maître et de son ancien apprenti, Luke disparaît face aux soleils couchants de la planète océanique. S'il ne prononce aucun mot à ce moment-là dans le film, le comic The Last Jedi nous en dit plus sur l'état d'esprit du Jedi à cet instant. "Ainsi, cela se termine comme ça a débuté. Face à la lumière des deux soleils, avant d'entrer dans un univers plus vaste", prononce-t-il, en regardant le second soleil se lever.

"La Force a tué Luke. Vous devez comprendre l'ironie de ce destin. C'est presque comme un toxicomane qui avait l'habitude de prendre sa dose, qui est resté 'clean' pendant des décennies, qui ne la réutilise qu'une fois et qui meurt tragiquement d'une overdose", a ainsi l'écrit Mark Hamill sur Twitter, du Jedi en illustrant ses propos par le comics de Star Wars : The Last Jedi, adapté du film de Rian Johnson.

Snoke est mort

Présenté comme le grand méchant de cette ultime trilogie, Snoke restera un grand mystère dans la saga puisqu'il a été tué d'un coup de sabre par Kylo Ren. Snoke ne se rend compte de rien, aveuglé par son arrogance et meurt découpé en deux.



Après le combat de Kylo Ren et Rey face au cadavre de l'ancien Suprême Leader, le Général Hux arrive dans la salle du trône. Dans la suite de la hiérarchie, c'est Kylo Ren qui devient le Suprême Leader du Premier Ordre, non sans avoir étranglé ce pauvre Général Hux, à l'instar de son grand-père sur les capitaines de l'Empire dans la saga originelle.

Rey a emporté les livres du Temple Jedi

C'est une image furtive vers la fin du film. Rey a récupéré in extremis les anciens livres de l'Ordre Jedi qui se trouvaient dans l'arbre sacré d'Ahch-To. Ce dernier a été détruit par Yoda sous les yeux médusés de Luke Skywalker. Mais, la jeune héroïne a glissé les textes sacrés dans un sac à bord du Faucon Millenium.



Rey les a probablement emportés pour continuer son apprentissage de la Force et en savoir plus sur les Jedi. L'ancienne pilleuse d'épaves pourra aussi apprendre à construire son sabre laser, étape majeure dans l'apprentissage des Padawan.

Poe est le nouveau leader de la Résistance

Tête brûlée et meilleure pilote de la Résistance, Poe Dameron gravit les échelons à la fin de l'épisode VIII. Leia lui confie le commandement des derniers survivants qui luttent contre le Premier Ordre.



Le pilote décide comment la troupe va pouvoir s'échapper de la grotte de Crait, face aux regards d'abord interloqués de ses camarades. "Pourquoi vous me regardez ? Suivez-le", explique Leia à ses troupes, un sourire aux lèvres. La Générale a donc réussi à former celui qui la remplacera à la tête de la Résistance.

Rose est dans le coma

Mécanicienne de la Résistance, Rose fait preuve d'un courage à toute épreuve dans la bataille finale sur Crait. Elle sauve Finn d'une morte certaine. L'ex-Stromtrooper fonçait effectivement sur le canon de l'Arme du Premier Ordre, refusant d'obéir aux ordres de Poe. Le choc des deux vaisseaux des résistants et l'explosion qui en suit sonne Finn, qui parvient à se hisser de son cockpit pour aller sauver Rose, prisonnière du sien.



"Je t'ai sauvé idiot. C'est comme cela qu'on va gagner, pas en combattant ceux qu'on déteste, mais en sauvant ceux qu'on aime", confie l'héroïne, le visage blessé, avant de l'embrasser. Elle perdra connaissance ensuite et sera placée sous assistance médicale dans le Faucon Millenium. Que les fans se rassurent, Rose est bien vivante puisqu'on la voit de nouveau prête au combat dans les bandes-annonces de l'épisode IX.

Maz Kanata est en mission spéciale

Pirate et contrebandière, Maz Kanata a un rôle important dans Le Réveil de la Force (épisode VII), avant de n'avoir droit qu'à une courte apparition dans Les Derniers Jedi (épisode VIII).



Poe arrive à la joindre pour lui demander son aide : ils ont besoin d'un hacker professionnel afin de détruire le traceur du Premier Ordre qui traque les vaisseaux du Premier Ordre. Maz est alors en mission spéciale : "Conflit syndical, ce serait trop long à expliquer", confie l'héroïne tout en tirant à tout va. La scène est trop courte pour déterminer si elle se trouve bien à bord d'un vaisseau du Premier Ordre ou une base remplie de Stormtroopers.

Rey est la fille de deux inconnus

Pendant deux ans, les fans ont tout imaginé à propos de Rey. Réincarnation de Dark Vador, fille de Luke Skywalker, petite-fille d'Obi-Wan Kenobi... Des parents prestigieux pour cette jeune fille originaire de Jakku qui possède une Force spectaculaire. Et contre toute attente, Rian Johnson a choisi pour son héroïne une famille d'anonymes : un couple de Jakku, porté sur la boisson, qui a échangé sa petite fille pour boire plus que d'habitude.



Le choc. Et en même temps, "logique" puisque la nouvelle génération de héros et héroïnes Star Wars comme Finn, Poe Dameron et Rose sont des héritiers "de personne". C'est Kylo Ren qui révèle cette vérité à Rey, après son passage dans la Cave miroir sur Ahch-To. La jeune femme voit son reflet à l'infini et non ses parents, comme ce qu'elle désirait ardemment.

Rey et Kylo Ren partagent une connexion par la Force

Plus qu'une sensation, Les Derniers Jedi met en scène un échange télépathique très fort entre Rey et Kylo Ren. Ils ne ressentent pas simplement leurs existences mutuelles, ils communiquent.



Le lien - tissé par Snoke comme il l’admettra plus tard - permet aux deux personnages de se parler, de voir plus ou moins bien l'entourage de l'autre, de lire dans les pensées voire de d'établir un contact physique même si les corps des deux personnes sont à des années-lumière d'éloignement.

Rey et Kylo Ren dans "Les Derniers Jedi" Crédit : Disney / Lucasfilm / EW

Si cette symbiose initiée par le Leader suprême est au cœur du scénario, la mort de Snoke ne rompt pas la connexion. À la fin du film, Rey et Kylo Ren se voient une dernière fois avant que celle-ci ne quitte Crait avec les rebelles survivants. Pour sûr, ce lien persistera dans l'épisode IX.

La chute de Phasma

Finn affronte de nouveau son ancienne capitaine sur la base du Premier Ordre. Alors que Rose essaye de les sortir du pétrin, l'ancien Stormtrooper donne tout ce qu'il a pour éliminer. "Tu n'es que de la vermine", est la dernière réplique de la capitaine dont on aperçoit un bout de visage. Elle tombe ensuite dans les flammes de la destruction de la base. Reste à savoir si nous la retrouverons dans l'épisode IX.

La naissance de la Rébellion

Une fois sauvée par Luke et Rey, la Résistance, du moins ce qu'il en reste, s'échappe de Crait à bord du Faucon Millenium. Le groupe se compose tout au plus d'une dizaine de personnes et vole vers une nouvelle base.



"Comme rebâtir une Rébellion à partir de ça" demande Rey à Leia, les larmes aux yeux. "On a tout ce qu'il faut", lui répond Leia alors que retentit la musique de John Williams. La Résistance est donc redevenue la Rébellion comme dans la saga originelle, pour une ultime bataille dans l'épisode IX.