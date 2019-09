publié le 25/09/2019 à 20:25

Depuis 42 ans, John Williams compose les musiques de la saga Star Wars. Pourtant, après le tournage d'Un nouvel espoir (épisode IV) en 1977, le compositeur ignorait que le film aurait une suite (L'Empire contre-attaque).

Ainsi, John Williams a fait une étonnante révélation sur l'épisode IV, au média américain CBS News. À l'époque, il était persuadé, comme certainement de nombreux fans, que Luke et Leia auraient une histoire d'amour et des enfants. "Je les [Luke et Leia] considérais comme deux jeunes gens que je ne verrais jamais (...) Et ils semblaient si compatibles. Ils s'amusaient ensemble (...) et je me suis dit 'Tôt ou tard, ils seront amoureux et auront des enfants'", confie le compositeur.

John Williams croyait tellement à cette romance qu'il a écrit un "thème d'amour" pour la princesse Leia. Ce n'est qu'au bout de 2-3 ans qu'il apprend que Luke et Leia sont en réalité jumeaux, séparés à la naissance. "Je ne sais même plus quand George Lucas nous l'a appris. Ce devait être le deuxième (épisode V) ou le troisième film (épisode VI). J'ai donc dû retravailler tous les thèmes musicaux", conclut John Williams, qui a composé bien évidemment, la bande-son de Star Wars 9.