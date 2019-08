publié le 13/08/2019 à 17:02

Anakin Skywalker (Hayden Christensen) va-t-il revenir au cinéma ? Nombreux sont les fans à caresser l'espoir de le voir dans Star Wars 9, qui clôtura la saga Skywalker dans les salles obscures.

Et un indice pourrait annoncer la présence de l'acteur canado-américain au casting de L'Ascension de Skywalker, selon le site Star Wars Explained. Le comédien de 38 ans, qui a incarné Anakin dans les épisodes 2 et 3 et le temps d'une apparition dans l'épisode 6, revient sur le devant de la scène. Hayden Christensen sera présent à la FanX Salt Lake Comic Convention, en septembre 2019. Ce retour est-il en lien avec Star Wars 9 ? L'idée n'est pas si tirée par les cheveux.

Après tout, Hayden Christensen a fait seulement deux apparitions remarquées dans les Star Wars Celebration en quelques années. D'abord en 2017 pour les 40 ans de la saga, puis en 2019 pour les 20 ans de La Menace Fantôme. Auparavant, l'acteur avait quitté aussi bien les plateaux de cinéma que les tapis rouges.

Hayden has been popping up at a lot of conventions lately...wonder if he's making a cameo in a certain big space movie later this year...¿ https://t.co/xMJnAjxqfy — Star Wars Explained (@StarWarsExplain) August 12, 2019

Plus encore, selon une rumeur rapportée par le média américain CinemaBlend, un décor du tournage de Star Wars 9 a été repéré près du volcan de l'Etna en Italie, à l'endroit où a été tournée une partie des scènes sur la planète de Mustafar dans La Revanche des Sith (épisode 3). Au moment, où Anakin perd face à Obi-Wan Kenobi.

Rey ou Kylo Ren pourrait à un moment de l'épisode 9, se retrouver sur cette planète volcanique et peut-être voir l'ancien Seigneur Sith.

Un retour sous la forme d'un Force ghost ?

J.J. Abrams peut choisir de recréer le final de l'épisode 6, en laissant par exemple Rey regarder au loin et apercevoir les "Force ghost" de Luke, Leia, Kylo Ren, Yoda et Obi-Wan Kenobi. La scène serait forte en émotions pour les fans et rendrait surtout un bel hommage à la lignée des Skywalker et aux Maîtres Jedi de Luke.

Anakin Skywalker dans "Le Retour du Jedi" Crédit : capture d'écran YouTube

Le réalisateur peut aussi choisir de faire revenir Anakin via un échange télépathique avec un personnage lié à la Force, comme on le voit pour Rey et Kylo Ren dans Star Wars 8. Anakin pourrait communiquer avec son neveu, pour le convaincre de dire adieu au Côté Obscur, ou s'adresser à Luke et Leia, ce qu'il n'a jamais fait avant.



Dans tous les cas, Star Wars 9 reste le dernier film Star Wars dans lequel Anakin Skywalker et Dark Vador peuvent faire une apparition. En effet, la prochaine saga Star Wars, réalisée par Rian Johnson (Star Wars 8) "introduira de nouveaux personnages venus d’un coin de la galaxie que la mythologie Star Wars n’a jamais explorée auparavant", selon le communiqué officiel de LucasFilm.