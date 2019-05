"Star Wars 9" mettra un terme au conflit entre les Jedi et les Sith

publié le 24/05/2019 à 16:18

C'est une bataille qui existe depuis des millénaire dans la galaxie très très lointaine. Jedi contre Sith. Lumière contre Obscurité. Avec Star Wars 9 : L'Ascension de Skywalker, ce conflit aura une fin. C'est ce que révèlent des sources au magazine américain Vanity Fair, qui a d'ailleurs publié de nouvelles images du film.



"Les enjeux [du film] sont cosmiquement élevés. Des sources proches du film ont confié que L'Ascension de Skywalker va emmener à son apogée le conflit millénaire entre l'Ordre Jedi et le Côté Obscur des Sith", découvre-t-on dans le magazine. Une précision qui pourrait faire trembler les fans de Star Wars puisqu'il s'agirait du plus grand twist de la saga, après la fameuse scène où Dark Vador révèle à Luke qu'il est son père (épisode 4). En effet, la guerre des Jedi contre les Sith est un des éléments fondateurs de l'histoire de Star Wars.

Plus encore, si le conflit se termine dans Star Wars 9 cela annonce-t-il la fin de la Force et des sabres lasers pour les prochains films ou la mort de Rey et Kylo Ren, les êtres les plus sensibles à la Force de la trilogie qui s'achèvera en décembre 2019 ? Les cerveaux des fans ont de quoi bouillonner. Et dans tous les cas, ce Star Wars 9 devrait faire pleurer plus d'une génération de fans, puisqu'il conclura la saga Skywalker, au cœur de tous les films Star Wars depuis 1977.