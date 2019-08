publié le 30/08/2019 à 10:11

C'est une grande tradition chez les fans de Star Wars : se filmer en découvrant un nouvel extrait d'un film de la saga. Le 26 août 2019, les membres de la communauté ont ainsi publié en masse des vidéos de leurs réactions devant le teaser de Star Wars 9, diffusé après la D23 Expo, la grand-messe Disney.

Ces quelques minutes intenses de vidéo qui rendent hommage à tous les précédents épisodes de la saga intergalactique se terminent par une image choquante. Rey armée d'un double sabre laser rouge et encapuchonnée des pieds à la tête, comme une Sith.

Sur les réseaux sociaux et derrière leurs écrans, les fans ont presque tous et toutes les mêmes réactions : le choc et les cris. Découvrez les meilleures vidéos de la communauté Star Wars sur l'arrivée de "Dark Rey" dans ce teaser, devenu d'ores et déjà culte.