Star Wars: The Rise Of Skywalker | D23 Special Look

publié le 26/08/2019 à 16:16

Star Wars 9 se dévoile enfin. Après une première vidéo diffusée devant le public de la D23, la grand-messe Disney, le 23 août 2019 en Californie, les fans de la galaxie lointaine peuvent enfin visionner ce teaser en intégralité.

Disney et Lucasfilm ont publié ce "D23 Special Look" le 26 août 2019. Les premières images rendent un vibrant hommage aux moments marquants de la saga, de l'épisode 4 sur Tatooine (Un nouvel espoir) avec Luke Skywalker, à la jeunesse d'Anakin (épisode 1), sans oublier Leia Organa et Han Solo dans la saga originelle, pour finir sur les épisodes 7, 8 et 9.

Après ces quelques secondes de nostalgie, les fans font le plein de nouvelles informations sur L'Ascension de Skywalker. L'Empereur, qui fera son grand retour au cinéma dans ce film, s'exprime d'ailleurs, juste après la respiration emblématique de Dark Vador. Outre ce moment qui devrait donner la chair de poule aux fans de toutes les générations, découvrez les 3 images les plus fortes à retenir.

1. "Dark Rey"

Rey armée d'un double sabre laser rouge comme Dark Maul Crédit : capture d'écran YouTube

C'est sans aucun doute l'image qui fait le plus parler d'elle. Rey est armée d'un double sabre laser rouge, comme Dark Maul dans La Menace Fantôme (épisode 1). Elle a aussi troqué sa tenue blanche pour un costume sombre, comme celle portée par les Sith.

Si certains fans hurlent d'ores et déjà que Rey est passée du Côté Obscur de la Force, on pourrait plutôt penser qu'il s'agit ici d'une sorte de la vision de la jeune femme.

Un moment formateur pour la Jedi, qui devrait affronter sa plus grande peur : son passage du Côté Obscur de la Force, exactement comme Luke dans L'Empire contre-attaque (épisode 5), où il affronte Vador dans la Grotte du Mal sur Dagobah.

2. Les yeux rouge de C-3PO

C-3PO a été piraté par le Premier Ordre Crédit : capture d'écran YouTube

Le rouge est la couleur dominante de ce nouveau teaser. Outre le double sabre de Rey et un impressionnant rayon destructeur digne de l'Étoile de la Mort, elle apparaît dans les yeux de C-3PO.



Le droïde protocolaire, créé par Anakin Skywalker, est ici passé du côté du Mal. Comme on le remarque dans l'arrière-plan, il se trouve dans une sorte d'atelier, probablement du Premier Ordre. Le fidèle compagnon de R2-D2 a donc été piraté par l'Ennemi et devrait ainsi donner des informations cruciales à Kylo Ren sur la Rébellion.

3. La gigantesque flotte de destroyers du Premier Ordre

Les croiseurs interstellaires du Premier Ordre Crédit : capture d'écran YouTube

Ce plan est de toute beauté. Dans une tempête cosmique, la flotte du Premier Ordre apparaît. Ce sont des Destroyers Stellaire de classe impériale, les plus puissants vaisseaux de guerre des ennemis de la Rébellion.



Ce plan arrive d'ailleurs juste après une image de la flotte rebelle, très peu nombreuse comparée aux mastodontes spatiaux de Kylo Ren. Un nouveau signe confirmant l'influence de l'Empereur dans ce nouvel épisode, attendu dans les salles le 18 décembre 2019.