publié le 17/09/2018 à 10:09

10 mois après sa sortie, Star Wars 8 continue de passionner. Et la bande dessinée (éditée par Marvel) adaptée du film de Rian Johnson agite de plus en plus les fans, puisqu'elle ajoute des détails au scénario. Le média américain Screen Rant a d'ailleurs dévoilé les planches finales, centrées sur la dernière apparition de Luke Skywalker.



C'est une fin qui a marqué des milliers de fans de la saga. Sur Ahch-To, face aux couchers de soleils, Luke s'évapore, après avoir réussi à se projeter sur la planète Crait grâce à la Force. S'il ne prononce aucun mot à ce moment-là dans le film, le comic The Last Jedi nous en dit plus sur l'état d'esprit du Jedi à cet instant. "Ainsi, cela se termine comme ça a débuté. Face à la lumière des deux soleils, avant d'entrer dans un univers plus vaste", prononce-t-il, en regardant le second soleil se lever.

Les fans de la saga feront le rapprochement entre cette scène et celle de La Guerre des Étoiles (épisode 4) où le jeune Luke, encore fermier, regarde les deux soleils de Tatooine. Une belle manière de montrer à quel point la vie de Luke a changé depuis l'épisode 4 et qu'il s'apprête à ne faire qu'un avec la Force.

Un retour sous la forme d'un Force ghost dans l'épisode 9 ?

Grâce à la Force, certains Jedi peuvent communiquer avec les vivants sous la forme d'esprits revenus des profondeurs de la Force. C’est ce qu’on appelle le "Force ghost", le spectre de la Force en français, comme l’explique le site Star Wars Holonet, consacré à l’univers Star Wars. Yoda, Obi-Wan Kenobi et Anakin Skywalker apparaissent sous cette forme lors du final du Retour du Jedi (épisode 6).

Ainsi, Luke va pouvoir revenir dans Star Wars 9 en Force ghost, probablement pour guider Rey. Une scène qui devrait rappeler les retrouvailles entre Yoda et Luke dans l'épisode 8, où Yoda montre une nouvelle fois à son ancien apprenti qu'il n'a toujours pas compris la leçon.



Reste à savoir si J.J. Abrams terminera Star Wars 9 par une réunion des Skywalker grâce à la Force. Si l'image rappellera la fin du Retour du Jedi, elle sera tout de même hautement symbolique pour les fans puisque l'épisode 9 conclura la saga Skywalker au cinéma.