On sait déjà qui sera la star de Star Wars 9 : Leia. Malgré le décès de Carrie Fisher, le 27 décembre 2016, la générale Organa fera bien partie du film réalisé par J.J. Abrams. La bonne nouvelle a été annoncée dans un communiqué officiel, le week-end dernier.



La présence de Carrie Fisher dans cet ultime épisode a tenu les fans en haleine pendant de nombreux mois en 2017. Todd Fisher, le frère de l'actrice, avait d'abord annoncé que Disney et Lucasfilm utiliseraient des images de synthèse pour "recréer" Leia. Mais, Kathleen Kennedy, la présidente de Lucasfilm, a ensuite démenti l'information et affirmé que Leia ne reviendrait pas au cinéma. Jusqu'au vendredi 27 juillet.

"Nous aimions éperdument Carrie Fisher. Trouvons une conclusion satisfaisante à la saga Skywalker sans elle nous aurait complètement échappé. Nous n'allions jamais recommencer les castings ou utiliser des images de synthèse", démarre le réalisateur J.J. Abrams dans le communiqué. Quels procédés vont donc être utilisés pour permettre à Leia de terminer cette saga, démarrée en 2015 avec Le Réveil de la Force ?

Une utilisation d'images non-diffusées de l'épisode 7

C'est grâce à Billie Lourd, la fille unique de Carrie Fisher que Leia sera au casting de l'épisode 9. "Avec le soutien et la bénédiction de sa fille Billie, nous avons trouvé un moyen d'honorer l'héritage de Carrie et son rôle de Leia dans l'épisode IX, en utilisant des images inédites que nous avons filmées dans l'épisode 7 [Le Réveil de la Force]", résume J.J. Abrams.



Dans Le Réveil de la Force, Leia fait son grand retour à la moitié du film, lorsqu'elle retrouve Han Solo et Chewbacca sur la planète de Maz Kanata. Elle convint alors Han Solo d'aller sauver leur fils Ben, devenu Kylo Ren. Reste donc à savoir quelles scènes non-utilisées de Star Wars 7 serviront dans Star Wars 9. Dans tous les cas, les fans devront s'armer de patience puisque le tournage du film démarre le 1er août prochain.