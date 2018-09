publié le 19/09/2018 à 17:26

Mais comment Rey peut-elle être aussi puissante ? Si Rian Johnson, le réalisateur de Star Wars 8, a décidé que sa sensibilité à la Force ne vient pas de sa famille (elle est la fille de deux ivrognes de Jakku), certains fans Star Wars ne sont pas convaincus.



D'autant plus avec J.J. Abrams à la réalisation de Star Wars 9, qui pourrait d'ailleurs changer l'identité des parents de Rey, comme l'a glissé Rian Johnson, il y a quelques mois. Ce qui laisse encore de multiples possibilités pour expliquer comment Rey peut à ce point être sensible à la Force, sans avoir reçu de formation de Jedi.

En attendant de savoir si J.J. Abrams va défaire l'un des plus gros rebondissements de la saga, une nouvelle théorie sur les origines de l'héroïne commence à faire son chemin sur le forum Reddit. Écrite le 18 septembre 2018 (le jour où la communauté Marvel a découvert la bande-annonce de Captain Marvel), elle soutient que la connexion de Rey avec la Force est en réalité le résultat d'un entraînement intensif, dont elle n'a aucun souvenir.

Luke Skywalker aurait effacé la mémoire de Rey

Selon l'internaute "plotdavis" : Rey aurait été entraîné par Luke Skywalker, en même temps que Kylo Ren. Lorsque ce dernier bascule complètement du Côté Obscur, détruit le temple Jedi et assassine les Padawan avec ses Chevaliers, Rey est la seule survivante du massacre.



Pour éviter qu'elle ne le trahisse comme son neveu, Luke efface la mémoire de Rey grâce à la Force et l'abandonne sur Jakku, qui se trouve, rappelons-le, au milieu de nul part. Cependant, Luke lui laisse les souvenirs de son entraînement, pour qu'elle puisse l'aider si jamais il décide de former un nouvel ordre Jedi. C'est ainsi grâce à ses souvenirs que Rey est aussi puissante et sensible à la Force.

Pour "plotdavis", Luke comptait lui dire la vérité sur la planète Crait, mais par manque de temps (et d'énergie), il s'abstient. Mais, toujours selon l'internaute, il reviendra sous la forme d'un Force ghost dans Star Wars 9, pour tout révéler à Rey.



Une théorie qui peut être complètement tirée par les cheveux pour une partie de la communauté Star Wars, ou plausible pour celles et ceux qui ne sont pas convaincus par les origines modestes de Rey. Reste à savoir si J.J. Abrams changera le cours de l'histoire de la jeune femme.