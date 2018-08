publié le 24/08/2018 à 17:25

Les yeux des fans Star Wars vont se remplir de paillettes. Le tabloïd britannique The Sun vient de diffuser des photos de tournage de Star Wars 9, qui se déroule, près de Londres en Grande-Bretagne. Attention, si vous n'avez pas envie d'en savoir plus, passez votre chemin, car la suite contient des spoilers.



Finn, Poe Dameron et Chewbacca auront une nouvelle mission pour Star Wars 9. C'est en tout cas ce que supposent les photos du tournage qui a démarré il y a quelques semaines. La scène se déroule dans un "un endroit secret" : une immense plaine, qui pourrait se situer sur une nouvelle planète. Les trois héros rencontrent des personnages qui montent des chevaux, portant de la fausse fourrure. Va-t-on découvrir de nouvelles créatures intergalactiques ? Il y a fort à parier.

On remarque aussi que Finn et Poe Dameron portent de nouveaux costumes. Probablement parce qu'ils sont montés en grade dans l'organisation de l'Alliance Rebelle après les événements de Star Wars 8. Les deux pilotes ont en effet participé à la victoire des rebelles face au Premier Ordre sur Crait.

Les premiers aperçus du Faucon Millenium ont fuité

Le 22 août 2018, des photos du célèbre vaisseau de Han Solo ont aussi fuité sur le site Making Star Wars. Il se trouve dans une forêt luxuriante, qui selon certaines théories de fans, se trouverait sur la planète Batuu. Ce lieu serait d'ailleurs visible dans les Star Wars Land, actuellement en construction dans les parcs Disneyland. Star Wars 9 permettrait donc d'explorer de nouvelles planètes, encore hors de portée du Premier Ordre.

concept art for Batuu vs. the set pics ¿ pic.twitter.com/rS7Twq6V1o — ¿¿¿ (@REYSBENSOLOS) 22 août 2018