publié le 23/12/2019 à 07:30

L'Ascension de Skywalker n'a pas fini de dévoiler tous ses secrets. En plus de résoudre certains mystères de la saga Star Wars, le film de J.J. Abrams possède des caméos cachés qui ont pu échapper à certains et certaines fans. Attention, la suite du texte contient des spoilers.

Après Le Réveil de la Force, les fans ont appris que Daniel Craig (James Bond) se cachait sous l'armure d'un Stormtrooper, Gerry Abrams, le père de J.J. Abrams, faisait une courte apparition au sein de la Résistance et Warwick Davis (l'Ewok Wicket) incarne cette fois un alien Wollivan vu dans le bar de Maz Kanata. J.J. Abrams persiste et signe dans L'Ascension de Skywalker en permettant à certaines stars de participer à cette ultime aventure intergalactique.

Vous avez pu repérer Dominic Monaghan (Le Seigneur des Anneaux, Lost) au côté de Rose Tico (Kelly Marie Tran) et la Lieutenant Connix (Billie Lourd) dans la base de la Résistance, mais avez-vous eu repéré pour les 6 autres cameos ?

1. John Williams sur Kijimi

Le compositeur de la saga intergalactique fait une courte apparition dans l'Épisode IX. Lorsque nos héros, Rey, Finn, Poe, Zorii Bliss, C-3PO et D-O se trouvent sur la planète enneigée de Kijimi, ils pénètrent d'abord dans un bar avant d'arriver dans l'atelier de Babu Frik. Un homme, en train de souder un droïde apparaît rapidement à l'écran, avec un casque pour protéger son visage. Il s'agit de John Williams, qui s'offre une apparition discrète, sans prononcer un mot.

Almost Spoilerfree: There is a lot I like about Episode IX #TheRiseOfSkywalker. One thing is the John Williams Bartender Cameo. Much deserved after 9,5 flawless Star Wars Soundtracks in 42 years. pic.twitter.com/GUhTCf5gd6 — Oliver Wolf (@LaoChe) December 19, 2019

2. J.J. Abrams double le droïde D-O

Nouveau droïde dans la galaxie lointaine, D-O était jadis au service du Sith Occhi. D'abord craintif, preuve qu'il a été maltraité, il se lie avec Rey qui prend soin de lui. Avec ses quelques petites phrases comiques et son allure de "sèche-cheveux", D-O apporte une note légère dans l'intrigue de l'Épisode IX. Sachez que c'est J.J. Abrams, le réalisateur, qui lui donne sa voix.

D-O est le nouveau droïde de la saga intergalactique Crédit : Disney / Lucasfilm

3. Lin-Manuel Miranda au sein de la Résistance

C'est un double caméo que s'offre l'acteur de la comédie musicale Hamilton et de la série His Dark Materials. Il apparaît à la fin de l'Épisode IX, lorsque les troupes de la Résistance fêtent leur victoire, il est le pilote en arrière-plan des retrouvailles entre Rey, Finn et Poe Dameron. Plus encore, Lin-Manuel Miranda a composé une des musiques de l'Épisode IX avec J.J. Abrams.

NOW IT CAN BE TOLD??@jjabrams & I wrote a lil music for a planet in #TheRiseOfSkywalker

It’s got a nice beat & you can dance to it.

Can’t wait to see it this weekend! pic.twitter.com/vKuoNtYgkw — Lin-Manuel Miranda (@Lin_Manuel) December 17, 2019

4. Denis Lawson reprend son rôle de Wedge Antilles

Lors de la bataille finale, alors que la caméra film la liesse des pilotes de la Résistance, un homme a pu retenir l'attention du public. Il s'agit de Denis Lawson qui reprend son rôle de Wedge Antilles, pilote émérite de la Rébellion, alias "Red 2" dans les épisodes IV et V.



Dans Un nouvel espoir, il fait partie des rares survivants à l'attaque de l'Étoile Noire, qui permettent à Luke de forcer le barrage pour aller déposer la bombe dans l'Arme de l'Empire. Dans L'Empire contre-attaque, il est le copilote de Luke sur Hoth. C'est d'ailleurs grâce à Luke qu'il est toujours en vie, puisque l'apprenti Jedi, à l'époque, l'extirpe du cockpit du speeder avant qu'il ne soit écrasé par un AT-AT.

Denis Lawson dans "L'Empire contre-attaque" Crédit : Lucasfilm

5. Hayden Christensen, Liam Neeson, Ewan McGregor...

Pratiquement tous les Jedis des précédents films donnent de la voix pour soutenir Rey dans son ultime épreuve. Un redditor a réussi à photographier la partie du générique où sont crédités les acteurs et les actrices de la saga qui "réapparaissent" dans cette scène sur Exogol. De la prélogie, on entend Mace Windu (Samuel L. Jackson), Qui-Gon Jinn (Liam Neeson), Anakin Skywalker (Hayden Christensen), Yoda (Frank Oz), Obi-Wan Kenobi (Ewan McGregor) et Luminara Unduli (Olivia D'Abo). De la saga fondatrice, vous réentendrez Obi-Wan Kenobi doublé par Alec Guinness.



Si vous êtes un fidèle de la série Star Wars : The Clone Wars, vous avez pu reconnaître Ahsoka Tano, l'apprentie d'Anakin Skywalker, doublée par Ashley Eckstein, Aayla Secura (Jennifer Hale), la Jedi originaire de la planète Ryloth et incarnée dans l'Épisode II par Amy Allen et Adi Gallia ( Angelique Perrin). Il y a aussi Kanan Jarrus (Freddie Prinze Jr.), le Jedi de la série Star Wars Rebels.

6. Jodie Comer de "Killing Eve" est la mère de Rey

Jodie Comer incarne Villanelle dans "Killing Eve" Crédit : BBC America

Récompensée par le British Academy Television Awards en 2019 en tant que meilleure actrice dans une série, Killing Eve, l'actrice de 26 ans incarne la mère de Rey. On en saura malheureusement pas plus sur l'histoire de cette jeune femme, mariée au fils de Palpatine et qui aura réussi à protéger sa fille d'Occhi et de l'Empereur pendant de nombreuses années.