publié le 31/10/2019 à 12:58

14 ans que les fans de Star Wars souhaitent et demandent le retour d'Ewan McGregor dans le costume d'Obi-Wan Kenobi. En août 2019, il a été officiellement annoncé que le Jedi sera de retour sur le petit écran dans une série pour Disney+, la prochaine plate-forme de streaming de Disney.

Ce retour, Ewan McGregor le sait depuis 5 ans. Depuis tout ce temps, il a menti à son grand regret, comme il l'a confié dans le talk-show de Jimmy Kimmel. "C'était très difficile, je n'avais pas le droit de dire la vérité (...) parce que la franchise et le studio veulent tout garder super secret", démarre l'acteur. "Où que j'aille pendant cette décennie, tout le monde me demandait si j'allais rejouer Obi-Wan. Je devais répondre : 'S'ils veulent de moi, je reviendrai', et ça me faisait passer pour le mec qui essaye d'avoir le rôle, alors que je l'avais déjà.", poursuit-il.

Les fans remarqueront d'ailleurs que l'acteur s'est de nouveau laissé pousser la barbe, comme celle que portait Kenobi dans sa dernière apparition dans La Revanche des Sith (épisode III). La série de six épisodes, dont le tournage va démarrer pendant l'été 2020, se déroulera 8 ans après les événements de l'épisode III.