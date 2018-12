Billie Lourd et sa mère Carrie Fisher en 2015

publié le 27/12/2018 à 14:40

Cela fait deux ans ce 27 décembre 2018 que Carrie Fisher a disparu. Sur Instagram, sa fille Billie Lourd, lui a rendu un magnifique hommage. En décembre 2016, l'actrice de Scream Queens et American Horror Story, qu'on a aussi découverte dans Star Wars 7 et Star Wars 8, perdait sa mère Carrie Fisher, et sa grand-mère Debbie Reynolds en quelques jours.



"Cela fait deux ans que j'ai perdu ma Momby [surnom qu'elle donnait à sa mère] et je ne sais toujours pas quelle est la meilleure chose à faire pour un tel anniversaire (je suis sûre que beaucoup d'entre vous ont le même sentiment vis-à-vis de leurs proches)", démarre Billie Lourd dans son post Instagram.

"J'ai donc décidé de faire quelque chose de très fort pour moi, mais que nous aimions faire ensemble : chanter. C'est le piano que mon père lui a offert et c'était l'une de ses chansons préférées. Comme le dit cette musique : nous devons 'continuer à avancer' (...) Comme me l'a dit un jour ma Momby : 'Prends ton cœur brisé et transforme le en art', quelle que soit sa forme pour toi". Un message extrêmement touchant, auquel a répondu Mark Hamill : "Elle nous manque tous les jours... Je pense fort à toi, ton oncle de l'espace".