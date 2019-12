"Star Wars 9" possède-t-il donc un lien avec "The Mandalorian" ?

Rey de la dernière trilogie "Star Wars" et "l'Enfant" de "The Mandalorian"

publié le 25/12/2019

Star Wars a envahi le grand mais aussi le petit écran. Le public peut désormais découvrir la conclusion de la saga fondatrice depuis le 18 décembre avec L'Ascension de Skywalker au cinéma et poursuivre l'aventure du guerrier "Mando" dans The Mandalorian.

Avant la sortie de l'Épisode IX, nombreux et nombreuses sont les fans à s'être demandés si The Mandalorian sur Disney+, portée par Pedro Pascal (Game of Thrones, Narcos) et l'Enfant renommé "Baby Yoda", aurait une ou des connexions avec L'Ascension de Skywalker. Attention, si vous n'avez pas encore vu le long-métrage, ni la série et que vous n'avez pas envie d'en savoir plus, passez votre chemin, puisque la suite du papier contient de nombreux spoilers.

Point de rencontre entre "Baby Yoda" et Rey dans L'Ascension de Skywalker, mais une convergence que vous avez pu louper. En effet, c'est dans la Force que réside le lien du film avec The Mandalorian. Explications.

"Baby Yoda" a déjà utilisé les pouvoirs de guérison

Dans Star Wars IX, Rey nous montre son nouveau pouvoir : celui de la guérison. Elle transmet son énergie sur la blessure du serpent dans le souterrain de Pasaana qui cicatrise instantanément. Elle soigne de la même manière Kylo Ren, après lui avoir transpercé la poitrine avec son sabre. Puis, Ben Solo ressuscite Rey en lui donnant le reste de son énergie.

"Baby Yoda" est là pour nous rappeler qu'il a déjà montré de telles capacités. En effet, dans l'épisode 2 de The Mandalorian, il soigne Mando, grièvement blessé. L'Enfant sort de son petit berceau et s'approche du guerrier qui tente de réparer son armure.

Le petit être qui fait fondre Internet depuis des semaines, tend alors sa main vers la blessure de Mando, et lui transmet son énergie. La plaie commence à se refermer, exactement comme ce qu'on a pu voir dans L'Ascension de Skywalker. Mais, Mando arrête cette transmission d'énergie en reposant par deux fois l'Enfant dans son berceau.



Dans l'épisode 7, L'Enfant soigne de nouveau un personnage : Greef Karga (Carl Weathers). Comme Rey pour le serpent dans l'Épisode IX, l'Enfant pose sa main sur celle de Greef. Le poison disparaît de son corps et sa main retrouve son état normal. Il est sain et sauf.

Des indices sur son identité ?

La saison 1 de The Mandalorian étant en cours de diffusion jusqu'au 27 décembre aux États-Unis (elle n'arrivera pas avant mars 2020 sur Disney+ France), la suite du texte rassemble plusieurs théories. On sait que Rey et Ben Solo ont ce pouvoir de guérison car ils sont, entre autres, les héritiers de personnages très puissants chez les Jedi et les Sith : Anakin Skywalker et Palpatine.



Maintenant, reste à savoir si "Baby Yoda" a hérité de ce pouvoir de guérison parce qu'il est effectivement le clone Yoda, l'un des Jedi les plus puissants de la galaxie, qui possède sûrement cette aptitude de transmettre son énergie pour guérir quelqu'un. Sauf que George Lucas ne nous l'a jamais, explicitement, montré au cinéma.



Star Wars est habitué aux clones grâce, notamment, aux expériences menées sur la planète Kamino. Dans la deuxième trilogie (épisodes I, II et III) ces clones sont particulièrement importants. On découvre par exemple que le Mandalorien le plus célèbre de la franchise, Boba Fett, est un clone de son "père" Jango Fett.

Obi-Wan Kenobi sur la planète Kamino, face aux clones dans l'épisode II Crédit : capture d'écran YouTube

Dans The Mandalorian, le Dr. Pershing apparaît vêtu de l'habit traditionnel des scientifiques de la planète Kamino. Une coïncidence qui indiquerait clairement l’origine artificielle de l'Enfant. Si cette théorie est la bonne, le Dr Pershing a réussi une prouesse scientifique : il a pu cloner l'ADN de Yoda, mais aussi ses midi-chloriens, ces micro-organismes parties intégrantes de leurs hôtes, bases de la Force.



Plus encore, on apprend dans l'encyclopédie en ligne de Star Wars, que les midi-chloriens meurent en même temps que leur hôte. Yoda a donc été cloné de son vivant. Comment et où ? Il faudra encore s'armer de patience avant de le découvrir.

Une autre Dyade dans la Force ?

Rey et Ben Solo forment une Dyade dans la Force. Une connexion extrêmement puissante entre deux êtres et rare. Ce lien que nos deux héros partagent, c'est ce qui permet à Rey d'avoir des capacités à guérir les blessures et à Ben de donner sa vie pour la ressusciter. En d'autres termes, ils symbolisent la Vie.



Palpatine l'a bien compris et c'est pourquoi il aspire presque tout leurs fluides pour retrouver une certaine forme physique. Pour en revenir à "Baby Yoda", plus que d'être un clone de Yoda, il pourrait partager lui aussi une Dyade dans la Force. Mais avec qui ? Impossible que ce soit avec le Maître Jedi, puisque The Mandalorian se déroule 5 ans après la chute de l'Empire (épisode VI) et donc, la mort du Jedi. Existe-t-il donc un autre "Baby Yoda" dans la galaxie lointaine ? Le mystère reste entier.