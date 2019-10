Benjen Stark et Jon Snow dasn "Game of Thrones"

Il avait déjà un physique idéal pour arpenter les paysages merveilleux de la Terre du Milieu. Avec sa barbe et ses longs cheveux bruns, Joseph Mawle est l'acteur parfait pour incarner un personnage de fantasy. Les showrunners de la série Game of Thrones ne s'y étaient pas trompés en lui confiant le rôle de Benjen Stark, l'autre figure paternelle qui protège et guide Jon Snow tout au long de sa vie.

D'après les informations de nos confrères américains du site Deadline, l'acteur aurait signé pour devenir l'un des visages principaux de la prochaine série d'Amazon tirée de l'univers de J.R.R. Tolkien. Le projet qui s'appelle toujours Le Seigneur des Anneaux mais qui explorera le Deuxième Âge, précédant la quête de Frodon pour détruire l'Anneau unique, est encore très mystérieux.

Si Amazon n'a pas officiellement confirmé l'information, Deadline avance que l'acteur sera l'opposant principal des personnages joués par Will Poulter et Markella Kavenagh. Celui qui incarnait le noble guerrier Stark par-delà le Mur pourrait être le grand méchant de la série prénommé Oren. Les deux autres acteurs joueraient les héros Beldor et Tyra. Impossible de connaître les histoires de ces personnages puisqu'ils n’apparaissent pas dans les écrits de Tolkien. Si certaines légendes seront utilisées pour la série, les showrunners ont peut-être fait le pari d'une histoire originale ou peut-être ont-ils mélangé plusieurs personnages en les rebaptisant pour brouiller les pistes.

Joseph Mawle (Birdsong) n'est pas le premier membre de la famille Game of Thrones à rejoindre ce grand projet de série. Bryan Cogman, l'un des patrons de la série de HBO est un consultant sur ce projet pharaonique. Cette nouvelle intervient quelques jours après l'annonce de l'arrivée au casting de l'acteur Maxim Baldry (vu récemment dans l’acclamée Years and Years).